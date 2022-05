Pide AMLO a Biden no excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas

MÉXICO.- En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, le planteó no excluir de la reunión de la Cumbre de las Américas 2022 -que se llevará a cabo en Los Ángeles- a ningún país del continente, como el caso de Cuba.

“Le planteé con todo respeto al presidente Biden que si va haber una cumbre de las américas tienen que participar todos todos los países, todos los pueblos de América”, dijo.

En la Mañanera, el mandatario explicó que le dijo a Joe Biden que nadie debe excluir a ningún país y que ya tiene que cambiar la política internacional relacionada con el bloqueo a la Isla caribeña.

En América, añadió el presidente, ya no se puede seguir manteniendo la política de hace dos siglos, pues “como es que convocamos a una cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos; entonces, de dónde son los que no están invitados, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite, son”.

AMLO pide unión a las naciones

Agregó que no se debe perder de vista que son reuniones para dialogar, para entendernos y unirnos, pues eso es lo que necesita el continente y no la confrontación ni los bloqueos comerciales.

#Mañanera Sobre la conversación telefónica que sostuvo hace unos días con el presidente de Estados Unidos @POTUS dijo @lopezobrador_ que fue muy buena porque él es muy respetuoso y añadió que trataron temas relacionados con la migración y las visas temporales de trabajo. @Notimex pic.twitter.com/4lVOdywO3M — Fernando Rivero M (@FerchoRivero) May 2, 2022

El presidente recordó que en el caso de México, los migrantes ayudan con la economía nacional enviando 50 mil millones de dólares anuales, lo que también podrían hacer los cubanos estadounidenses.

En ese sentido, López Obrador dijo que Joe Biden quedó en que iba a pensar esta propuesta de invitar a todos, con la libertad de que también decidan no ir a dicho encuentro en Los Ángeles.

El mandatario mexicano agregó que hay grupos al interior de EU que se oponen a esta idea, pero consideró necesario que ya no saquen “raja política” del dolor y de las necesidades de los pueblos.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO