Perrita pitbull defiende a su dueña de un intento de asalto

MÉXICO.- Este martes 3 de mayo una usuaria de Twitter compartió con sus contactos como su perrita pitbull la defendió de un intento de asalto.

En un hilo de dicha red social, la mujer narró que fue víctima a tres cuadras de su domicilio. Además, resaltó que al momento de la agresión ella estaba paseando a sus dos perritas de raza pitbull.

“Llegó un vato por atrás de mi y me jaló la capucha de la sudadera, me estaba ahorcando cabron y me dijo que le diera mis cosas”, escribió

La mujer señaló que soltó a una de sus mascotas cuando observó que tenía prensado a su agresor. El sujeto comenzó a gritar que iba a matar a la joven y a sus perritas.

“El vato empezó a patear a Ofelia y aunque la escuchaba chillar con las patadas ella no soltó”, escribió

“Le brincó al hombro y ahí le pegó otra mordida, el vato empezó a sangrar y el otro que venía en la moto le gritó que ya se viniera que el ruido estaba llamando la atención”

Posteriormente, detalló que el sujeto quería sacar algo de su bolsa, pero la perrita no lo dejaba debido a las mordidas que le estaba lanzando.

“En eso el wey se logra zafar y empieza a correr a la moto, yo me voy corriendo hacia el lado contrario llamando a Ofelia para que se viniera. Oriana mi otra perra estaba más espantada que yo se me hace. Llamé al 911 y la patrulla obvio nunca llegó. Volví a llamar y que vaya al MP”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO