Muertes por Covid-19 llegan a 626 mil según la OMS

MÉXICO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló un déficit en el conteo de al menos 326 mil muertes por COVID-19 en México, pues hasta el 31 de diciembre de 2021, el organismo detectó 626 mil 271 defunciones asociadas al virus, una cifra dos veces mayor a los 299 mil 428 fallecidos anunciados por la Secretaría de Salud federal, hasta esa fecha y 301 mil 883 decesos menos de los que se contemplaron hasta el 2 de mayo, cuando se dio el último reporte de la pandemia.

Las cifras de exceso de mortalidad de la OMS reflejan a las personas que murieron a causa del COVID-19, así como a las que perecieron como resultado indirecto del brote, incluidas en el conteo aquellas que no pudieron acceder a la atención sanitaria por otras afecciones, cuando los sistemas sufrieron de la saturación propia que trajo consigo el alza en los contagios.

No obstante, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que las cifras también son mucho más elevadas que el recuento oficial debido a que los países no informaron adecuadamente, ya que incluso antes de la pandemia, alrededor de seis de cada 10 muertes en todo el mundo no se registraron.

Para Arturo Érdely, doctor en ciencias matemáticas de la UNAM, desde el inicio de la pandemia el gobierno Federal ha hecho públicos estos datos sobre el exceso de mortalidad, mismos que proporcionó la Secretaría de Salud, al cuestionarla sobre el tema, los cuales a pesar de estar actualizados hasta enero de 2022, un mes de ventaja respecto a las cifras publicadas por la OMS, aún se mantienen 30 mil 801 defunciones abajo que las publicadas por el organismo internacional.

El especialista señaló que es cierto que se debe reconocer que en México existen datos públicos, estos son manipulados por el gobierno, ya que sólo se muestran cuando hay resultados favorables.

“Ha habido mucha confusión en cómo se presentan los datos y cómo los interpretan porque normalmente los presentan cuando conviene (…) hacen un manejo muy mañoso en la presentación de los datos. Hasta el 26 de abril tuvimos datos abiertos de COVID-19, lo que nos permitió hacer un análisis de la pandemia, pero la parte oscura es que no hay datos abiertos de vacunación e inconsistencias en lo que presentan”, dijo.

En tanto, según la OMS, el número de muertes atribuidas directa o indirectamente a la pandemia de COVID-19 fueron subestimadas a nivel mundial, pues los 6 millones 238 mil 832 decesos notificados de manera oficial están muy por debajo de los 14.9 millones acumulados, que incluye las muertes causadas por el COVID-19 que no fueron notificadas como tales.

Según los datos, México está entre los 20 países con la población más vulnerable al virus, ya que en dichas zonas se detectó más de 80 por ciento del exceso de mortalidad mundial estimado para el periodo de enero de 2020 a diciembre de 2021.

Cabe destacar que, según el estadista, con las 626 mil 271 defunciones asociadas al virus, México se ubica en el sitio número 15 a nivel mundial en cuanto a muertes por COVID-19 por cada millón de personas y hasta durante los últimos 15 días, el país registró un leve aumento de nuevos contagios y decesos por el virus, a pesar de que por 12 semanas consecutivas tuvo un descenso de la pandemia, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

