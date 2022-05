Responde Gobernador a señalamientos de AVA

TAMAULIPAS.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que solicitará al titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, el establecer colaboración con la Fiscalía General de Nuevo León a fin de obtener recursos que coadyuven con la investigación del asesinato y los presuntos vínculos delictivos de Sergio Carmona, empresario acusado de contrabando de hidrocarburos.

En una rueda de prensa, el mandatario afirmó que de este hecho se cuenta con información de que el hermano del difunto se encuentra como testigo protegido en Estados Unidos, situación que podría esclarecer su vínculo con personajes políticos del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Tamaulipas.

“Dentro de las facultades que tiene la Fiscalía General de Justicia, por supuesto que se le va a solicitar al Fiscal, con esa colaboración que siempre hemos tenido, ustedes lo saben, hay buena colaboración con las fiscalías, especialmente con la de Coahuila y Nuevo León y bien valdrá la pena porque tiene que ver con hechos delictivos o presuntos hechos delictivos que se estaban cometiendo también en Tamaulipas, personajes que aparecieron en la casa de este señor”.

Y agregó: “Lo que sí sé es que del otro lado de la frontera ya hay investigaciones y eso me hace recordar que si hay algunas dudas, al respecto, valdría la pena que también se llamara al hermano del difunto y se habla por ahí, que es un testigo protegido de Estados Unidos, yo creo que eso es solamente el inicio de muchas otras cosas que van a salir”.

En cuanto a su situación legal, García Cabeza de Vaca estableció que existen pruebas de que las acusaciones en su contra fueron desechadas y que de esta situación tiene conocimiento el Gobierno Federal, por lo que sigue en la espera de información de la investigación del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

“Todo esto fue una fabricación de supuestos delitos inexistentes, el tiempo ya me dio la razón, uno de los supuestos implicados ya un juez determinó que no hay elementos que él haya encontrado de irregularidades en ningún supuesto, el Gobierno Federal ya tiene conocimiento pleno que todo esto fueron inventos y fabricaciones con fines políticos electorales del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo y el tiempo y la ley, me está dando la razón”.

En un marco de respeto a las autoridades electorales, el Gobernador tamaulipeco fijó su postura en cuanto a las recientes acusaciones del candidato a la gubernatura de Tamaulipas por MORENA, Américo Villarreal hizo en su contra, por lo que respondió y enfatizó en aclarar las acusaciones propias y de sus allegados morenistas, tal como la investigación y vínculos con Sergio Carmona de alcaldes, operadores políticos presuntamente ligados al crimen organizado como Ricardo Gamundi y Manuel Muñoz Cano, además del proceso de desafuero que enfrente la diputada Úrsula Salazar Mojica por inflación ilícita de facturas.

“Tengo el derecho de poder contestar”, reiterando que cada ocasión en que se le mencione, contestará, “se les olvida de dónde vengo, de la oposición, vengo de una lucha de muchos años para que se de la alternancia en Tamaulipas”.

“Los que no han aclarado nada, han sido ellos, los que han sido señalados, han sido ellos, esto ha sido un problema interno de ese partido político; el Gobernador del Estado ha sido sumamente respetuoso en torno al proceso electoral, coadyuvando con las autoridades electorales tanto del INE como el IETAM, trabajando con el grupo de coordinación para garantizar que este proceso sea un proceso transparente y democrático, con mucha participación”.

Por Staff