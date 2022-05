Advierte INE tensión por fin de campañas

VICTORIA, TAM.- El presidente del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot, advierte que conforme se acerque el final de la campaña, se elevará la temperatura y hasta el nivel de confrontación entre los candidatos, pero les pidió a ellos, a sus equipos y a sus seguidores mantener “la cabeza fría”, para no transgredir la ley.

En una entrevista realizada a menos de una mes de la jornada electoral, repasa las obligaciones del Instituto, y garantiza que el árbitro no está “buscando favorecer a nadie”.

¿El tema de seguridad ha influido en el proceso electoral?

Yo creo que no, yo creo que al día de hoy el tema de seguridad no ha sido un factor que afecta el desarrollo del proceso electoral; en general hemos podido trabajar.

Desde que inició el proceso a la fecha se han dado algunos eventos en algunos municipios, pero nunca ha habido una afectación hasta el día de hoy a personal del Instituto o a las actividades que realiza el personal del Instituto.

Obviamente cuando pasa algo se pide al a los capacitadores que ese día se resguarden que no trabajen, porque buscamos preservar su integridad física, pero no ha habido una situación que ponga en riesgo el proceso en ese sentido y hacia la jornada electoral no se vislumbra un fenómeno que pudiera afectar la seguridad, por lo menos no en este momento, no que tengamos detectado.

Pero eso no implica que no estemos trabajando con las instancias de seguridad para que el día de la jornada haya rondines, haya vigilancia, haya diferentes operativos preventivos o de apoyo si fuera necesario.

¿Habrá fuerzas federales y estatales?

Al ser una elección local, los primeros respondientes son las fuerzas estatales y las fuerzas federales están participando en las mesas de trabajo con nosotros, todavía no hemos sido informados.

¿Y hasta dónde va a llegar su participación?

Seguramente estarán apoyando como fuerzas del orden, deben atender cualquier evento que sea de su competencia.

¿Cuál es su apreciación del ambiente general de las campañas?

La mayoría de los eventos se han desarrollado de acuerdo a lo que establecen las normas con legalidad, obviamente como parte de las estrategias de los partidos políticos, pues hay golpeteo, pero no ha habido un golpeteo más allá de lo que vemos siempre, que sabemos que no es lo ideal, una campaña de señalamientos y desacreditaciones, sin embargo, a veces son estrategias partidistas que buscan posicionarse por encima del competidor, señalando los defectos del competidor.

Pero creo que no estamos viviendo hasta ahorita nada anormal, nada fuera de lo que hemos visto en diferentes campañas.

Les pedimos mucho a la gente, a los simpatizantes de los propios partidos que se mantengan en los límites de la legalidad, que se mantengan en los cauces de civilidad política que se requieren.

No ha habido un enfrentamiento, no ha habido situaciones que hemos visto en otras partes del país. Hay la percepción de que se ha elevado la tensión en la última semana,



¿así lo ve?

Sí y la verdad es que creo que es de esperarse que ante los cierres de las campañas, los diferentes contendientes, pues recurran a todas las estrategias, desde las acusaciones, las provocaciones, las victimizaciones, en fin, acá lo que busca la mayoría de los políticos en campaña es generar una empatía hacia su causa, lograr una decisión y esa decisión se busca no en el militante que está convencido sino en la población flotante, entonces van a recurrir a muchas estrategias, van a estar peleando hasta el último minuto; los cierres siempre son donde hay más señalamientos donde de pronto salen hasta vídeos, salen acusaciones, fotos, cosas así.

Esperemos que nada de esto que puede suceder en los próximos días transgreda o sobrepase los límites de lo que está permitido para no tener que llegar a un proceso donde muchos temas se terminen en temas judiciales, penales o de otra índole, yo creo que hay que mantener la cabeza fría y debemos retomar el camino de las propuestas.

¿Dónde está el límite, cuándo pueden ustedes intervenir?

Nosotros actuamos de diferentes maneras, en el tema, por ejemplo, de radio y televisión, cuando nosotros no hacemos censura previa de los spots de los promocionales, cuando se emite un promocional de un partido, viene como lo diseñó el partido, si en el promocional hay acusaciones y señalamientos, y algún partido o candidato sienten que están siendo agredidos o que se está violentando sus derechos, deben presentar una queja; esa queja en el caso específico de radio y televisión la podemos recibir nosotros, pero se tramita en México el INE de manera centralizada, lleva todo lo que es radio y televisión y emite si considera que hay una violación, una medida cautelar.

Muchas veces se retira el promocional si se considera que tiene elementos, y luego, el Tribunal Electoral confirma si fue procedente o no este retiro e incluso puede ordenar, suspender o no suspender, independientemente de que al final haya o no haya una sanción por ese promocional. El detalle es que llega a ser confuso para el ciudadano promedio, porque el Tribunal ha establecido criterios (…) entonces el límite es muy tenue y muchas veces tiene que llegar hasta el Tribunal para que el Tribunal en la revisión diga si esa crítica está dentro de los límites o si sobrepasa sus límites.

¿Cómo ve la actuación de los tres niveles de Gobierno? ¿Se están involucrando en la elección?

A priori te podría decir que no veo directamente un involucramiento por parte de la autoridad del nivel federal, digo a priori, porque en este momento no tengo conocimiento como ha pasado en otros procesos electorales, donde el presidente salga a decir algo acerca de un candidato, no me ha tocado ver hasta ese momento respecto a la elección de Tamaulipas, entonces te podría decir que no.

En el caso de la autoridad estatal, recientemente el gobernador salió a contestar unos señalamientos que le hacía un candidato, hay quienes lo quieren manejar como involucramiento, amenazas, hay quien lo quiere manejar como una reacción natural a una provocación.

Entonces en ese momento yo te podría decir, yo no tengo en mi ámbito, una queja respecto del tema del gobernador y lo ideal es que no, que no intervenga, pero no ha habido una cuestión donde yo pueda decir que se esté cargando descaradamente a favor de un candidato o que se busca influir diariamente a favor de un candidato.

Sabemos que pues a nivel nacional y a nivel estatal, pues cada uno tiene un partido, y en teoría, pues estarán apoyando a su partido, mientras esto no se traduzca en cuestiones que violen la ley, mientras esto no se traduzca en elementos económicos que que son delitos electorales federales, estatales, mientras no haya ese tipo de elementos, pues yo diría que no hay un involucramiento.

¿Los fines de semana pueden participar en eventos políticos?

Es que volvemos al tema, dentro de las cosas que hay muchas cosas que se hacen, que son buenas, pero parecen malas, hay cosas malas que parecen buenas, en el caso específico de lo que tú mencionas, los funcionarios públicos dentro de sus horarios de labores no pueden realizar actividades de promoción, en ese sentido los fines de semana, pues lo que la ley no te prohíbe te lo permite, entonces es permitido.

Ahora, lo ideal sería no involucrarse porque mucha gente no deja de ver al gobernador, a un diputado, presidente municipal, como la figura de autoridad en fin de semana.

Es un tema que a lo mejor valdría la pena regularlo un poco más para esclarecer hasta dónde se puede, hasta dónde se puede de una manera muy específica y muy clara, pero en este momento es permitido, se vale y al valerse, lo pueden hacer y lo hacen.

¿Cómo van con la fiscalización?

La fiscalización es una de las partes que el proceso sea federal o estatal, el INE sigue viendo siempre; los candidatos y los partidos tienen la obligación de semanalmente reportar sus gastos y sus actividades de campaña, de tal manera que la autoridad electoral pueda fiscalizarla.

Es una obligación de los partidos, saben que el INE puede mandar y va a mandar monitoristas a sus eventos y que vamos a tratar de contabilizar cuántas camisetas se repartieron, cuántas sillas se rentaron, si, hubo un grupo musical, si se repartió algo, qué tipo de material inclusive, porque la ley maneja que deben ser textiles los artículos promocionales.

En esta elección sólo hay 3 candidatos, y es muy fácil darle seguimiento, tenemos dos monitoristas en cada uno de los distritos, tenemos nueve distritos más aparte personal y fiscalización que da seguimiento a lo que los partidos capturan en el sistema de sus gastos.

En esta elección ¿están cumpliendo los partidos?

Sí, en términos generales, no tengo un reporte en este momento de fallas, sé que de pronto no se ha subido una factura y se hace el requerimiento, todavía no puedo hablar de rebase de gastos de campaña porque eso se contabiliza hasta el final, a veces nos suben el sistema, las cosas al tiempo, a veces nosotros les pedimos aclaraciones sobre algunos temas para confirmar, en este momento no tenemos un tema que nos cause alarma, sí hay pequeñas fallas, sí hay pequeñas temas, pero nada fuera de lo normal.

Ya pensando en la recta final, pensando en el día de la jornada y pensando en el día posterior a la elección,

¿qué le diría a los partidos, a los candidatos?

Yo les diría a los candidatos y así como hay que saber ganar, hay que saber perder, en los procesos electorales siempre va a haber un ganador, y que se conduzcan dentro de la legalidad que tengan a sus representantes del partido bien capacitados para que cuiden la elección de las casillas para que vigilen los procesos de cómputo en los distritos electorales de los consejos distritales.

Y que la confianza que la mayoría de la ciudadanía tiene en la autoridad electoral la tengan ustedes; la autoridad electoral tanto el Instituto Electoral de Tamaulipas, tanto como el INE estamos trabajando para garantizar que quien tenga mayor número de votos, sea quien reciba la constancia de gobernador el día 11 de junio, estamos tratando de garantizar que la jornada sea limpia, transparente, que se cuenten los votos como debe ser y que al final del día quien haya tenido más votos sea quién se declare ganador, aquí no hay ningún interés oculto, las autoridades electorales no estamos buscando favorecer a nadie, esas narrativas de conspiración de ayuda a un candidato, no vienen al caso, somos transparentes y además la ciudadanía va a estar cuidando la elección en las casillas.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ

FOTO JORGE CASTILLO