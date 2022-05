Votante indeciso prueba lo nuevo

Una gran primicia que acuñaba en España como asesor político Fran Castillo, que se debe tener muy claro en las estrategias de comunicación política, es que “se gana con la emoción, y se gobierna con la razón”.

Este punto es muy amplio para comentar, pero pensemos para todos aquellos que están en campaña, por lo mucho que insisten en presentar a los candidatos un sinfín de propuestas, sin entender que entre más cantidad de promesas será menos emoción por transmitir para la conquista del voto.

Sí pudiéramos categorizar –que hasta eso está cambiando drásticamente- entre el segmento de votante siwtch, así como el votante indeciso, en las elecciones recientes se comprueba que prueba por lo nuevo o por lo diferente.

Esta semana conversando con José Luis Pech, candidato a gobernador de Quintana Roo, le comentaba sobre el avance sustancial que está teniendo en esta campaña por Movimiento Ciudadano, desde luego porque está haciendo mucha tierra por ser imparable como candidato –como dijera la más experimentada estratega de Latinoamérica, Gisela Rubach “candidato que no se acaba dos pares de zapatos, es candidato que no hizo campaña”-, pero por el otro lado, es porque el electorado está encontrando algo nuevo entre el resto de las candidaturas.

Este patrón se está repitiendo en todo México, de ahí se entiende parte del triunfo de Samuel García en Nuevo León.

Ahora bien, proyectarse como algo nuevo no es precisamente tener que fabricar un producto irreal; sí o sí hay que partir de una antropología social para dictaminar el humor del electorado, una vez determinado ese punto, todo el paralíngüismo del candidato o candidata debe ser integral con su campaña y sus operadores, incluso, en ocasiones se tiene que hacer transversal hasta con el partido político que lo postula –este fue el caso del candidato Samuel García-

¿Por qué es tan importante –o casi vital en algunos casos- presentarse como nuevo? Porque al analizar el comportamiento del electorado en los últimos cinco años, en el análisis de la minería electoral demuestra que el voto duro cada vez su fidelidad se está debilitando en todos los partidos políticos, por ello, se debe tener claro qué es lo que busca el votante indeciso o switch:

1. MARCA DIFERENCIADORA

Por el fuerte desgaste que han tenido los partidos políticos ante la opinión pública, se tienen que repuntar con una SERIA –reitero, seria- estrategia de reposicionamiento para que sume en tiempos de campaña y no que sea un lastre que arrastre a la candidatura (Es un buen acierto inicial para cuando fundaron Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, quitándoles la palabra “partido”).

2. MENOS PALABRAS, MÁS EMOCIONES

Dos propuestas cortas y una tercera para los stakeholders, no más; slogan corto con storytelling corto del candidato o candidata para un rápido posicionamiento AFECTIVO, que se deberá traducir ese posicionamiento afectivo en efectivo para el día de las votaciones. Todo lo anterior deberá estar permeado sí o sí en el paralíngüismo de toda la campaña, de nada sirve un candidato sonriente cuando es acompañado por un montón de amargados, o viceversa.

3. CANDIDATO/A HASTA EN LA SOPA

Toda la estrategia debe ser híbrida –tierra, aire, agua- sí o sí, sin escatimar nada. Se debe entender que por agua es todo lo que pasa en internet –como odiosamente siempre digo “hay un mundo más allá de Facebook”- en el que primero importan los sitios web, después las redes sociales, hasta incluir ciertos recursos digitales que van desde MailChimp hasta videojuegos, podcast, aplicaciones como Tinder, Glindr, Bumble, entre otras.

APUNTES

Hace unos días Luis Delgado, project manager de UNOCI Consultores en Comunicación, nos presentó el análisis de comunicación no verbal sobre los recientes encuentros oficiales en los casos de las desapariciones de mujeres en Nuevo León, revelando que el paralíngüismo o comunicación no verbal de la expresión corporal, así como de todo el entorno de la reunión, proyectaron lo que todavía no salía a la luz pública pero que teníamos conocimiento por lo que estaba otra parte del equipo documentando con varias fuentes internas.

Por todo ello es muy importante que estando en campaña se proyecte como un candidato o candidata nueva para cautivar al votante indeciso, porque todo comunica, hasta los silencios. ¿Y tú, qué opinas?

