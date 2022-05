Marcelo Flores eligió a la Selección Mexicana

MÉXICO.- La disputa entre la Selección Mexicana y la de Canadá llegó a su fin. Marcelo Flores acaparó los reflectores de ambos combinados durante varios meses, pero el mediocampista se inclinó por representar a México.

No solo Marcelo, sino toda la familia Flores ha llamado la atención en México, Canadá e incluso Inglaterra. Silvana y Tatiana continuan con su formación en el futbol inglés, pero han participado en torneos internacionales con el Tri Femenil. El caso de Tatiana es aun más especial, ya que formó parte de las selecciones Sub 17 y Sub 20 que consiguieron el boleto a los Mundiales de las categorías.

Sin embargo, Marcelo ya tomó una decisión y la comunicó a través de sus redes sociales.

Así anunció Marcelo Flores la decisión de jugar con México

La información sobre la decisión de Marcelo Flores llegó primero con el reportero Gareth Wheeler de OneSoccer. Este dio a conocer que los esfuerzos de la gestión que encabeza el DT John Herdman fueron insuficientes y que la joyita del Arsenal se inclinó por el verde, blanco y rojo.

“La decisión de Flores de jugar para México pone fin a una larga misión de reclutamiento del entrenador John Herdman, para convencer al prodigio de que represente a su país natal. Herdman se mantuvo en contacto con Marcelo, así como con su padre Rubén, quien se cree que influyó en la decisión. Se dice que la decisión de Flores no depende de si es convocado para el Mundial de Qatar.

“Marcelo Flores tiene su corazón comprometido con el Tri y Canadá está fuera de la carrera. Se cree que Herdman y Canadá hicieron todo lo posible para convencerlo. Las negociaciones continuaron hasta semanas recientes, cuando Flores informó su decisión“, publicó el sitio web.

Horas más tarde, el mismo Marcelo Flores publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales con el que explicó cada detalle de su decisión. En él menciona que México es su hogar, así como el de sus hermanas, y que agradece todo el apoyo de Canadá.

“La realidad es que solo ha habido una selección en la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro “hogar” está a miles de kilómetros de distancia. Representaré a la selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional“.