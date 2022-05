‘Estoy cansado de mentir’ Futbolista profesional inglés se declara gay

INGLATERRA.- A sus 17 años, Jake Daniels, decidió romper las barreras de los estigmas y se declaró homosexual en una entrevista, convirtiéndose así en el único jugador profesional en activo abiertamente gay en Reino Unido, desde Justin Fashanu en 1990.

“Estoy listo para ser yo mismo, ser libre y tener confianza. No quiero mentir más”, declaró el delantero del Blackpool, equipo de la Championship (2ª división inglesa) en un comunicado.

El joven futbolista, quien ha estado en el Blackpool FC desde los siete años, habló de su infancia y explicó que supo que era homosexual por primera vez a los cinco años, pero era algo que no mezclaba con el fútbol.

“Esta temporada ha sido fantástica para mí en la cancha. Jugué mi primer partido como profesional, he marcado 30 goles con el filial, he firmado mi primer contrato profesional”, explica el jugador en el sitio web del club (…) pero fuera del terreno de juego he escondido lo que soy realmente. Toda mi vida he sabido que era gay y siento que en este momento estoy preparado para salir del armario y ser yo mismo”, reveló en una entrevista televisada en Sky Sports.

Explicó que tuvo novias para tratar de hacer pensar a todos sus compañeros que era heterosexual, pero solo fue un encubrimiento.

https://www.instagram.com/p/CcCpuI-NnEI/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4ef91faf-fefc-4e2e-9447-62848d01dee5

Cuando se le preguntó si pensaba que era algo que tenía que ocultar, dijo: “Sí, creo que obviamente porque no hay nadie que necesite ocultarlo y esperar hasta que me haya retirado para quizás salir. Fue tanto tiempo de mentir y no ser capaz de tener lo que quiero”.

Daniels dijo en el sitio web del club Blackpool que se había inspirado en otros deportistas para revelar su sexualidad.

“Es un paso hacia lo desconocido siendo uno de los primeros futbolistas de este país en revelar mi sexualidad”, dijo.

El anuncio de Daniels ha sido recibido con una ola de mensajes de simpatía, principalmente por parte de todo el fútbol inglés.

“Eres una fuente de inspiración para todos nosotros, Jake”, escribió el Leicester en su cuenta de Twitter.

“El fútbol es un deporte para todos, con la diversidad como eje, y este es un paso inmenso hacia la buena dirección cuando todos tratamos de crear un deporte verdaderamente inclusivo del que todos estaremos orgullosos”, tuiteó por su parte la Federación Inglesa.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO