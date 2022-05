Talina Fernández presume a su novio en con sus fans

MÉXICO.- Talina Fernández se ha robado la atención del mundo del espectáculo desde que el pasado mes de enero dio a conocer que a sus 77 años se dio una nueva oportunidad en el amor y más enamorada que nunca ha presentado a su novio. Asimismo, ha revelado algunos de los detalles más íntimos de su relación, pero no hay duda que ninguno de ellos había ocasionado tanto impacto en sus fans como el hecho que le encontraron “el punto G”.

Y es que según reveló recientemente su hijo, Pato Levy, Talina Fernández y su novio no tienen miedo de compartir todo lo que hacen juntos y eso incluye algunos de los detalles de su vida sexual, pues como ha revelado en otras ocasiones, a su edad ella y su pareja, identificado como José Manuel Fernández, un empresario de 80 años, aún tienen encendida la llama de la pasión, un hecho que los ha llevado a disfrutar y mantenerse muy felices.

Ahora, fue Pato Levy quien compartió más detalles de esta historia que ha dado mucho de qué hablar, pues aseguró que la pareja no tiene pelos en la lengua para revelar todos sobre su intimidad y aunque aseguró que está feliz porque su madre pueda darse estas nuevas oportunidades, destacó que preferiría no conocer los pormenores del asunto. En entrevista con TVNotas, el hijo de la conductora incluso reveló que a su mamá ya le encontraron “el punto G”.

“Lo cuenta a todo volumen y dice: ‘N’hombre, me encontró el punto G’ y yo pensando: ‘¡Guácala, no andes contando eso! Qué gusto que a tu edad tengas sexo y orgasmos, pero lo último que quiero saber es en cuántas lamidas te encontraron el punto G’, pero me encanta que ella esté contenta”, destacó.

Por otro lado, sobre el novio de Talina, agregó que “es un güey poca ma%&$ y hace muy feliz a mi mamá. Para mí, que soy el hijo menor, el que vive con ella, que desayuna, come y cena con ella, que llegue José es una salvación”. Asimismo, precisó que en estos cuatro meces de romance ha presenciado que la pareja se cuida mutuamente, sobre todo porque a su edad es muy común que pierdan el equilibrio y que un golpe pueda terminar en un riesgo para su salud.

“Es un güey que se mocha, la atiende, la procura y que escucha la repetición de la historia del tío Procopio que hemos escuchado 150 mil veces”, dijo. Y tanto es el amor que se presumen el uno al otro que el tema de vivir juntos ha salido a la luz y en ese sentido Pato Levy recordó que le ha sugerido a Tlina que José “se venga a vivir aquí, a la casa”, en el cuarto de su mamá y que en lugar de gastarse dinero para renta de otro lugar, sólo apoye con los gastos comunes.

¿Habrá boda entre Talina Fernández y el empresario?

Aunque los planes de irse a vivir juntos aún están a la espera, uno de los momentos más polémicos de su relación fue cuando la nieta de la presentadora, María Levy, compartió varias fotos en las que se ve al empresario entregándole un anillo a su novia, un momento que culminó con un beso. Desde entonces las especulaciones sobre una boda no han dejado de crecer.

Sin embargo, han aclarado que sólo se trata de un “anillo de promesa de amor”. En ese sentido, Talina dijo al programa “Sale el Sol” que sólo es una promesa que ambos hicieron, pues consideran que “el casamiento empeora la relación”.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO