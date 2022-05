Estos serán los estados afectados por el Polvo del Sahara

MÉXICO.- El fenómeno conocido como polvo del Sahara, nombrado de esa forma por producirse cuando fuertes vientos soplan en alguna dirección en específico, afectará a diferentes estados en México.

Se le conoce como polvo del Sahara porque lo largo del año en el Sahara se forman diversas masas de aire cálido cargadas con partículas de arena del desierto.

Dicho fenómeno meteorológico se repite año con año en el mundo durante la primavera, recorriendo desde el Mediterráneo, parte de Europa Occidental y extendiéndose hasta el Caribe.

Como resultado, las nubes de polvo formadas por el fenómeno conocido como polvo del Sahara viajan desde la región africana hasta los continentes europeo y americano.

Es decir, a México llegará una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara, según informó el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS, por sus siglas en inglés).

¿Qué estados de México se verán afectados por el fenómeno conocido como Polvo del Sahara?

En México, el polvo del Sahara ingresará a través de la Península de Yucatán, la franja del Golfo del país, continuando con los estados del noreste, como Nuevo León.

Particularmente en Nuevo León se prevé que el fenómeno pueda ser percibido a partir del martes 24 de mayo.

Entonces, los estados afectados en México serán

Saharan dust plume — incoming! The added dust (usually high in the atmosphere) can lead to more vivid sunrises/sunsets. The dust can also act as cloud nuclei and aid in cloud formation. #storm11 #gawx pic.twitter.com/ksBPLOLeqE

— Melissa Nord (@MelissaNordWx) May 19, 2022