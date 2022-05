Alerta Condusef de falsos bonos bancarios

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la ciudadanía de una forma de fraude bancario en la que ciberdelincuentes envían mensajes haciendo creer a las personas que han sido ganadoras de un bono, para tener acceso a su información personal. ¿De qué se trata? De acuerdo con la Condusef, las personas reciben anuncios fraudulentos en donde les dicen que “el gobierno federal avala el regalo de un bono por parte de ciertos bancos”.

Ante ello aseguró que no ha celebrado convenios con entidades financieras, como bancos, para dar premios o bonos canjeables por recursos monetarios, a particulares, por lo que recomendó no compartir datos personales a ninguna empresa o persona; “nadie regala dinero por nada”, compartió. Recordó que el uso del logo institucional y oficial de la Condusef usado en supuestas promociones no cuenta con el consentimiento de la misma.

El organismo hace un llamado a la población que tal fraude podría ocasionar que el usuario de cierto banco sufra robo de identidad y señaló que “aunque te vengan con cuentos, no sueltes tus datos”.

El robo de identidad es un método de fraude en el cual una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de los datos personales de otra sin su autorización, usualmente para cometer un fraude o delito.

La identidad la constituyen los datos personales, tales como: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, credenciales de identificación, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.

En muchos casos el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servicios financieros, para transferir recursos de las cuentas a nombre de la víctima a un tercero, o también para hacer compras.

Generalmente, las y los delincuentes se hacen pasar por tu banco y te solicitan tus datos por llamada telefónica, mensaje de texto, correo e incluso redes sociales, diciéndote que te hiciste acreedor a un premio o beneficio, o bien que quieren validar una operación que supuestamente realizaste.

Para ello, te pueden solicitar datos como: Nombre, teléfono, domicilio, números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, tu nip, los números de seguridad de tus tarjetas, nombres de usuario y contraseñas de tu banca en línea, entre otros.



Recomendaciones para no ser víctima

• Nunca proporciones la información de tus cuentas bancarias por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales.

• Acércate a tu banco para solicitar los servicios de prevención y sistemas de alertas; te permitirá detectar de manera oportuna cargos o movimientos extraños en tus cuentas.

• Cambia tus contraseñas con frecuencia.

• Checa tus estados de cuenta de manera regular. • No des clic en enlaces enviados por correo supuestamente de tu banco.

• No descargues aplicaciones si no estás seguro de que es tu banco el que lo solicita.

• Consulta constantemente tu Buró de Crédito.

Si roban tus datos, esto es lo que debes hacer:

• Si robaron tus tarjetas, avisa de inmediato a tu banco para que las cancele.

• Si robaron tus identificaciones, acude al Ministerio Público e informa a las instituciones a las que pertenecen tus documentos para que las cancelen y reexpidan una nueva, por ejemplo: INE, IMSS, ISSSTE, etc.

• El aviso al Ministerio Público es importante para deslindarte de cualquier mal uso que haga el delincuente con tus identificaciones.

