¿Qué está pasando al interior del Partido Acción Nacional (PAN)? Advertí frente a una cúpula empresarial de Nuevo León que me invitó a su conversatorio en diciembre de 2021, y en síntesis lo publiqué en mis #Apuntes de comunicación política en este mismo espacio editorial en febrero de 2022, que simplemente perdió el rumbo hacia la oportunidad que tenía como verdadera alternativa para conquistar la Presidencia de la República en 2024; de ahí, que lo acontecido en el municipio neolonés de Santa Catarina no debería extrañar a nadie, este es un ejemplo más de cómo se cimbra el PAN desde adentro.

Recomiendo volver a leer mis #Apuntes llamados ¿Retomará rumbo el PAN?

Publicados el 6 de febrero de 2022 –que fue parte de un serial que hice, sobre el diagnóstico de cada partido político-, particularmente en los tres puntos en los que doy respuesta a la primicia sobre

¿Qué pasará con el PAN rumbo al 2024 y en la siguiente década?

Lo referido en ese análisis desde el espectro nacional, es lo que da luz a lo que acaba de suceder con el panismo en Santa Catarina, Nuevo León; o quizás hasta entender el desencanto de la gubernatura de la panista Maru Campos en Chihuahua; o hasta para observar el bodrio en el que se convirtió el panismo en Tamaulipas adhiriendo –o “conquistando”- una importante oleada “neopanista” atraída del priismo.

Tras la renuncia al PAN de Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, el foco de atención se dio en su salida del panismo y –todavía- sin datos duros anuncian muchos su llegada a Movimiento Ciudadano; pero el asunto de fondo no está ahí, sino en otra primicia.

¿Quién no cerró la puerta panista para que no se saliera?

Quizás su progenitor partidista Víctor Pérez es quien deberá hablar claro ante la cúpula panista, pero lo que sin duda queda en evidencia es que todos los partidos políticos están en crisis. Sobre la crisis de partidos políticos, ya lo había advertido ante varios foros de México y Estados Unidos, publicando una síntesis el 27 de marzo de 2021 en mis #Apuntes llamados Repensemos nuestro futuro (1), particularmente en el primer punto en el que referí “En lo social, tras derrumbar las estructuras tradicionales de poder, se acelerará la creación de nuevos micropoderes focalizados que eventualmente se convertirán en macropoderes”.

En ese sentido ¿Qué debe hacer el panismo de Santa Catarina, o cualquier partido político en México, desde lo local hasta lo regional? Aunque imposible, con total apertura de arriba hacia abajo, deben cambiar desde abajo hacia arriba considerando tres puntos:

1. RENOVAR LA RED

Dar por asentado una estructura pesada y anquilosada de nada aporta; se requiere renovar las listas como una red comunitaria con datos culturales de cada militante, no solo llenar con su credencial de elector.

2. ACTUALIZAR LA VISIÓN

Imponer la visión nacional creada décadas atrás, aporta muy poco; se requiere actualizar la visión desde la concepción local hasta lo regional, con una verdadera escucha social, sin prebendas, ni consignas.

3. APROPIARSE DE LA CAUSAS

Creer en el México de las luchas sociales, los aleja de las causas actuales que verdaderamente duelen a las comunidades; se requiere entender que la causas son la nueva plataforma para los partidos y no al revés.

APUNTES

Un presidente de un partido político estatal en octubre de 2021 me preguntó “¿Qué sigue David, qué debemos hacer?”, mi recomendación – por segunda ocasión- fueron los tres puntos anteriores que ya mencioné y rematé diciendo “de no hacerlo, después de la elección del 5 de junio de 2022 tendrás la menor votación histórica. No lo aplicó mi amigo, así que pronto sabremos quien tuvo la razón. ¿Y tú, qué opinas?

