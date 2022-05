Alertan sobre trabajos “soñados” que ofertan en WhatsApp

TAMAULIPAS.- A través de la aplicación WhatsApp, usuarios reciben mensajes en donde les ofertan un empleo y una cantidad económica exorbitante, el presidente del ARCIM José Plácido de Lerma Ávila, pidió a la gente no hacer caso ya que se trata de trabajos soñados, es decir, que no son reales.

El entrevistado, dijo que este tipo de ofertas de trabajo no son de fiar, por lo que el receptor debe hacer caso omiso y borrar o bloquear el número.



“No caer en trabajos soñados o ideales, a kilómetros se ve que no son reales, la recomendación sería acercarse a las ferias de empleo que hacen los municipios o al estatal del empleo, incluso hay asociaciones y cámaras que manejan bolsa de empleo, las bolsas de trabajo en las universidades o, a negocios establecidos que a través de anuncios los están ofertando”.

De Lerma Ávila, dijo que siempre que haya una oferta de trabajo se debe consultar la fuente, ya que en estos casos podría tratarse de una filtración de datos cuando navegan por Internet.

“Hay que ver donde vemos la información nosotros como usuarios, a lo mejor viene de una base de datos que nosotros como usuarios estamos en Internet, metemos un dato y se pudiera estar filtrando. También, a veces compartes datos en aplicaciones para tener acceso y de ahí pudiera ser”.



Por otra parte, Aracely Maldonado platicó para La Razón y dijo estar cansada de recibir estos mensajes que solo podrían causar problemas a las personas que de verdad ocupan un trabajo.

“Es molesto que hagan esto, no soy la única, cuando di a conocer mi caso a través de Facebook aparecieron más personas y algunas de ellas son amigas mías, yo les pido que no caigan y no abran la liga, sé que muchos y muchas mujeres no tienen trabajo pero esta no es la manera, es falso”, declaró.



Por Javier Cortés/ La Razón.