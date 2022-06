Shein se pronuncia sobre mensajes de auxilio en etiquetas

Hace poco más de una semana se dieron a conocer en redes sociales diversos videos y fotografías de supuestos mensajes de auxilio que usuarios habían encontrado en las etiquetas de sus pedidos de la marca Shein, empresa de ropa “fast fashion” de origen chino, la cual ha tenido un exponencial crecimiento en los años recientes.

Las publicaciones se volvieron virales en minutos y miles de internautas comenzaron a reaccionar acerca del tema y acusaron a la empresa de ejercer explotación laboral hacia sus empleados. Ante el alcance de la noticia, ha sido la propia marca quien ha salido a hablar acerca del tema y a desmentir la información difundida.

Shein rompió el silencio al asegurar que se trata de “información engañosa y falsa”, además indicó que su código de conducta es “estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral”, motivo por el cual, enfatizó, no toleran el incumplimiento de dicho código, destacó la marca de ropa.

Shein desmiente información sobre mensajes de auxilio en sus prendas

La empresa china reaccionó a las acusaciones de las que fue blanco en redes y en su cuenta de TikTok, Shein México, compartió un video en donde expuso que “No toleramos ningún tipo de comportamiento que no respete lo ético y lo lícito”, además que aseguró que las fotografías de los supuestos mensajes de auxilio datan de los años 2014 y 2015 y se refieren a otras empresas de Europa.

De esta manera Shein descartó que los mensajes difundidos en las redes hayan sido marcados en algunas de sus prendas. “Esta foto pertenece a una canal de noticias llamado BBC en el 2014 donde habla de una marca reconocida en Europa. Esta marca no es Shein”, destacó la empresa.

La marca de ropa enfatizó que otras de las fotografías que se volvieron virales fueron sacadas de contexto, ya que en una de ellas de lee: “Need your help. Washing with me soft detergent,” que al español se traduce como; “Necesito tu ayuda. Lava con detergente suave”. Shein destacó que en el caso de otra etiqueta, ésta fue tomada de un banco de imágenes gratuitas.

Algunos videos compartidos en TikTok la semana pasada se volvieron virales luego que algunos usuarios denunciaran recopilaran supuestos mensajes de auxilio que diversos clientes de Shein y Romwe habían hallado ocultos en sus pedidos, esto originó gran polémica en las redes sociales, desde donde los internautas hicieron un llamado a los consumidores a no adquirir ropa “fast fashion”, pues aseguraban que los empleados de estas empresas sufrían explotación laboral.

@sheinmex Recientemente, se han publicado varios vídeos en TikTok que contienen información engañosa y falsa sobre SHEIN. Queremos dejar muy claro que nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la cadena de suministro. Nuestro Código de Conducta es estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral y no toleramos su incumplimiento. No toleramos ningún tipo de comportamiento que no respete lo ético y lo lícito. ♬ 原创音乐 – SHEIN Mexico

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR