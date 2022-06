La Marina se hará cargo de Dos Bocas

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa de la secretaría de marina para hacerse cargo del cuidado y administración de todo el proyecto del Istmo de Tehuantepec, así como el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

Durante una visita de supervisión de la obra de modernización del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el mandatario federal detalló que para evitar que la gran inversión pública que representa el proyecto llegue a manos privadas o a los zopilotes, la secretaría de marina será la responsable de custodiar el patrimonio ferroviario y portuario en esta zona del país, el cual abarcará más de mil kilómetros de vías ferroviarias.

Ya se está llevando a cabo la transición para que este proyecto en su conjunto: los ferrocarriles, de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas límites con Guatemala, todo, es una herradura, hablamos más de mil kilómetros de ferrocarriles; los puertos de Dos Bocas, el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Salina Cruz, Puerto Chiapas, los diez parques industriales, todo manejado por una empresa de la secretaría de marina (…) porque no queremos —toco plástico como si fuese madera— porque no queremos que esta inversión pública, este dinero del pueblo pase después a las empresas particulares, no queremos privatizaciones”, dijo.

De acuerdo con el presidente López Obrador, son los marinos de México quienes pueden hacerse cargo de esta responsabilidad, así como la secretaría de la Defensa Nacional ya se hace cargo del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, de la construcción de un tramo del Tren Maya, así como de la modernización del aeropuerto de Tulum.

“No vamos a estar nosotros trabajando e invirtiendo para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es del pueblo de México, eso ya se acabó, ya no queremos política neoliberal, neoporfirista, lo de México es de los mexicanos”, sostuvo en el evento.

El presidente también destacó que tanto en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz y el de Salina Cruz, Oaxaca se invertirán 120 mil millones de pesos para construir dos plantas de licuefacción que servirán para congelar el gas y venderlo a Asia y a Europa, demanda que ha subido en el mercado internacional debido a la invasión de Rusia a Ucrania.

Dijo que ya hay un acuerdo para que en una primera etapa se construya una planta en Salina Cruz, lo que implicará contar con un gasoducto de Coatzacoalcos a Salina Cruz para que se mantenga abastecido.

El presidente señaló que al Gobierno federal le importa mucho que estas inversiones estadounidenses generen empleos en el país y por eso buscarán que en el caso de los parques industriales que se crearán a lo largo del corredor del Istmo se ubiquen muy cerca de la costa.

En el mismo evento, el secretario de marina, almirante José Rafel Ojeda Durán informó que se realizarán al menos dos licitaciones internacionales para que capital privado contribuya a la construcción de una terminal de contenedores en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y de Salina Cruz.

Hoy supervisamos obras del corredor del Istmo: el ferrocarril, los parques industriales, la carretera Acayucan-La Ventosa y el buque tren. pic.twitter.com/Npob4pdtus — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 28, 2021

En el caso de la primera licitación, dijo que ya se corrieron los primeros pasos y consideró que en octubre debe concluir el proceso a fin de que en diciembre de este año la empresa ganadora ya esté trabajando en ese puerto.

Comentó también que hay dos líneas férreas que se van a reactivar, una de Coatzacoalcos a Palenque que consta de 328 kilómetros de largo así como la de Ixtepec a Ciudad e Hidalgo.

En esta última se prevé realizar una licitación para construir más de 500 puentes, rehabilitar las vías férreas y adquirir equipo ferroviario.

