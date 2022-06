“En lo personal difiero en esa propuesta”: Secretaria Estatal del PRI

MADERO, TAM.- Luego de que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Alito Moreno, anunció que modificará la Ley de Armas de Fuego para que los mexicanos puedan acceder a las armas y así defenderse de la delincuencia, la Secretaria del partido en Tamaulipas manifestó su descontento y no está de acuerdo en llegar a esas instancias.

Mayra Ojeda Chávez, dijo que a las autoridades se les debe exigir para que trabajen el tema de seguridad en el país y en el estado, aclarando que los “abrazos y no balazos” no son opción.

“En lo personal difiero en esa propuesta, no estoy de acuerdo porque veo el acontecer social; hay que exigir a las autoridades correspondientes que hagan su trabajo, que refuercen el tema de seguridad, pero no en un tema de abrazos y no balazos”.

Afirmó que las instituciones deben adentrarse en estos temas, ya que existe mucha impunidad y no solo en Tamaulipas.

La prevención y concientización del uso de armas y de no violentar a otro ser humano son parte importante para evitar que las personas tomen malas decisiones.

“Estamos viviendo en el país una situación de inseguridad muy recurrente, muy peligrosa, pero yo creo que no es el medio, habría que ver la manera ellos también como diputados en las diferentes comisiones de capacitar a las fuerzas policiales, checar un tema de prevención”.

Por Javier Cortés