En la cuerda floja

Pasadas las elecciones para definir quién gobernará la entidad los próximos 6 años, en los ayuntamientos se están preparando para realizar ajustes y alinearse con el nuevo mandato, este periodo servirá para revisar quienes no jalaron bien, a quienes ya se les acabó el plazo de “compromiso” y quienes deberán llegar recomendados de arriba.

En Victoria ya empezaron los ajustes. Tres movimientos se realizaron esta semana y uno más llegó a reforzar el equipo. ENRIQUE CALDERÓN PEÑA es Director de Gobierno y a ver cómo le va; ALEJANDRO TORRES GARZA era el Secretario Privado y fue separado del cargo para mandarlo como Jefe del Departamento de Turismo, se ve como una baja en el escalafón, pero al mismo tiempo él recuperó su “libertad”. El otro ajuste fue el de HELBERT TOVAR DE LA GARZA que estaba en el área de Gobierno Digital y fue ascendido al cargo de Secretario Privado.

Para reforzar al equipo municipal de la Capital llega un elemento experimentado JORGE VELA estará asesorando al Alcalde y entendemos que será en el área que más expertise tiene que es el de las relaciones públicas, la comunicación social y la imagen pública, buena falta hacía un perfil así.

Para Tampico se prevén movimientos menores, no habría salidas hacia el estado, pero podrían llegar alguno de los que está en el Gobierno de Tamaulipas, sobre los lugares seguros, en realidad nadie los tiene, pero se ve difícil la remoción del cargo de JOSÉ SCHEKAIBÁN del área de Servicio Públicos; de ELVIA HOLGUERA en Turismo y de RENÉ SENTIÉS encargado de la Delegación Zona Norte, incluso se ve fuerte ANTONINO ALONSO SABBATINI, Tesorero Municipal. Fuera de ellos todos podrían ser fácilmente remobibles.

En Altamira CLAUDIA FERNÁNDEZ PECERO, directora de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo es hasta ahora el elemento más débil en la estructura municipal de la urbe industrial, hasta ahora no ha logrado concretar proyectos importantes y el avance en esta área ha sido producto del trabajo del Alcalde, por lo que se espera un cambio próximamente.

Hasta ahora el equipo del alcalde altamirense ha estado trabajando confirme a las instrucciones que se han bajado, pero uno o dos están llevando más agua a su molino y buscando oportunidad de figurar antes que dar buenos resultados, veremos cuánto los aguantan.

LORENA GONZÁLEZ LÓPEZ, directora de Turismo de Ciudad Madero sería hasta ahora el elemento que más resultados debe, el máximo paseo turístico del estado ha estado afectado por la pandemia, pero el trabajo de la funcionaria no ha sido suficiente para atender la demanda del puesto.

Además el trabajo del FERNANDO OLIVERA ROCHA, Secretario de Turismo estatal y del propio alcalde maderense, ha provocado que su trabajo se vea poco y que genere la idea de que no está ofreciendo resultados.

Otra área sobre la que el Alcalde ha puesto mucho énfasis ha sido la Dirección de Servicios Públicos, que después de tenerla JESÚS SUÁREZ MATA, pasó a estar bajo la responsabilidad de ZAMIR SHAHIN ZAMUDIO, sin que hasta ahora cumpla con la alta exigencia.

El trabajo de la actual administración se ha basado precisamente en este rubro, pero el paso del alcalde les ha sido difícil de alcanzar y se han quedado rezagados unos cuantos, nombres siguen en el aire.

¿Usted qué opina?

QUE CURIOSO

Pese a la mala administración federal en temas de economía y desarrollo, en Tamaulipas se está viviendo una lenta pero constante recuperación económica, hay confianza entre el empresariado y esto se verá reflejado en nuevas inversiones para la zona sur.

Nuevos negocios, más franquicias y sobre todo la ampliación de las nóminas son reflejo de la recuperación que se vive en Tamaulipas, necesaria y urgente pues la vida cada día es más cara.

Por Omar Reyes

@Omar_Reyes

omarereyes@gmail.com