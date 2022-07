Quitan apoyo de Bienestar a niña con discapacidad

TAMPICO, TAM.- Una madre de familia acudió a la sala de regidores para solicitar ayuda económica, luego de que su hija no ha recibido el pago del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad” desde el pasado mes de abril.

Teresa Chávez Terán, madre de la pequeña de 10 años mencionó que su hija padece discapacidad de lenguaje y al acudir a las oficinas no hay una respuesta clara.

“Me comentan que a la niña a lo mejor ya la dieron de baja porque ya su discapacidad no entra en el programa, pero me traen vueltas y vueltas que vaya a las oficinas”.

Aclaró que tiene el certificado médico que avala la enfermedad de su hija, así como también del USAER, dependencia para apoyo al proceso de observación educativa de alumnas y alumnos que presentan necesidades educativas especiales.

“Recibía más de dos mil pesos, un mes sí y un mes no, tengo los papeles de TELECOM de zona norte donde he estado cobrando.Dice un regidor que es cierto que ciertos apoyos los quitan porque algunas discapacidades no entran en el apoyo”.

Chávez Terán, dijo que está resultando afectada ya que no la alcanza vendiendo aguas frescas ni algodones de azúcar.

Por Javier Cortés