El odio y los quemados…

Como hace seis años, miles de burócratas estatales hoy están con el ‘Jesús en la boca’ ante la siempre latente posibilidad de quedarse sin trabajo una vez que se dé el cambio de gobernador.

Así es mis queridos boes, sucede que, como pasó cuando ganó la gubernatura FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, los empleados que no tienen base sindical están a Merced de los que llegan y generalmente para la cobertura de compromisos esos lugares son ocupados por los que estuvieron en campaña con el ganador.

Aquella vez, apenas ganó el actual gobernador, apareció una página de Facebook: Verdadera Gente con Cabeza, con el propósito insano de evidenciar a ciudadanos que, según sus administradores, eran priistas y debían quedar fuera de la administración estatal panista.

Ahí se publicaron hartas mentiras y algunas verdades supongo, de las primeras falsedades que descubrí en esa página fue mi fotografía en la que un texto aseguraba que yo tenía plaza de director de secundaria o algo así y que cobraba un buen sueldo en la SET.

Me reí y a quien me preguntaba le hacía la aclaración: no soy maestro, ni me ha interesado nunca tener una plaza en la secretaría del ramo.

Ahora que ganó AMÉRICO VILLARREAL ANAYA apareció la pagina: Panistas Quemados, igual que hace seis años aparezco, como parte de la lista negra que los fans del gobernador electo tienen para evitar que se les cuele alguien que no sea de los de ellos.

Pongo mi ejemplo, pero como hace seis años, hoy hay decenas o cientos de ciudadanos que no votaron por quien ganó la elección y que un pequeño grupo de intolerantes supone que es ‘delito’, ‘pecado’ o una falta que amerita que los que no votaron por el candidato que no ganó deben quedarse sin empleo.

En lo personal he de decir que mi único empleo en la administración pública fue cuando el gobernador era AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, entonces, yo un muchachillo de 19 años trabajaba en la Casa Hogar del DIF Tamaulipas a la orden de CECILIA VILLARREAL ANAYA, una mujer extraordinaria que hoy reposa en la Gloria de Dios.

Apenas terminó el sexenio aquel, entró MANUEL CAVAZOS LERMA y comencé a hacer talacha en el terreno periodístico, nunca más, ni en el ámbito estatal o municipal, menos federal he estado en una nómina y jamás lo he buscado.

Pero muchos, diría que casi todos los que hoy son enumerados en Panistas Quemados si prestan sus servicios en alguna instancia de gobierno, tal vez con muchos años de servicio y seguro que muchos con bastante experiencia y una carrera en la burocracia con excelentes resultados.

A ellos no se valdría que ‘la lista negra’ de Panistas Quemados los lance al desempleo, porque votar por uno u otro candidato el pasado 5 de junio era un derecho constitucional del que goza cualquier ciudadano mexicano.

Lanzarlos a la calle por su simpatía panista sería injusto y tal vez hasta ilegal, porque hasta el delito de discriminación se podría configurar.

Pero más que lo legal, tenemos que entender que en la democracia unos ganan en las urnas y otros pierden y que todos los que participaron en la misma elección, como candidatos o votantes siguen siendo ciudadanos del mismo estado, paisanos, vecino, conciudadanos.

Ayer al gobernador electo le preguntaron sobre la basificación de burócratas estatales que se estaría dando y dijo que investigaría si esta se da en condiciones de legalidad.

También le preguntaron sobre plazas que se estarían entregando en la SET a periodistas y respondió que no tenía noticias de ello.

Conozco poco al gobernador electo, pero en ese poco que le conozco, podría decir que no creo que se deje llevar por el odio enfermizo de algunos fanáticos de la 4T, que le apuestan a la cacería de ciudadanos qué tal vez piensen diferente a ellos y sobre los que azuzan a desatar una cacería de brujas.

Por lo pronto, ojalá que a la gente que trabaja en la administración estatal, se le diera la certeza de que no será causa de despido no militar en el partido que ganó, porque el derecho al libre albedrío debe estar siempre por encima del deseo de venganza.



El liderazgo de AOK…

Pronto habrá elección de consejeros en Morena Tamaulipas y luego se buscará el dirigente estatal, en dichos procesos jugará una parte importante el alcalde de Madero ADRIAN OSEGUERA KERNION, quien hoy podría presumir (no he visto que lo haga) de gozar de las simpatías de la mayoría de los miembros de ese órgano.

OSEGUERA KERNION es, sin lugar a dudas, el político morenista estatal en funciones que goza de mayores consensos al interior del partido de la 4T. Por su decisión me atrevería a asegurar que pasa la posibilidad de la mayoría en el Congreso local y su institucionalidad le merece el respeto de todas las ‘tribus’ morenistas en la Entidad.

No me extrañaría que tan pronto como en unas semanas, su nombre comience a moverse en la punta de la lista de aspirantes a una senaduría por los guindas, lo que al interior nadie podría regatearle, se la ha ganado siendo considerado muchas veces como el mejor alcalde morenista del país por las encuestadoras nacionales. Veremos

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA