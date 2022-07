No tenía dinero para copias, hizo sus currículums a mano y recibió 30 ofertas de trabajo

MÉXICO.- Aunque en el mundo hay muchísimas personas con bienestar económico, desafortunadamente hay otras a las que les cuesta el doble salir adelante.

Pero la perseverancia, las ganas y los sueños son el motor necesario para no rendirse nunca, sin importar que tan malas sean las circunstancias.

Esto que te contaremos es una historia que demuestra que el esfuerzo siempre da frutos.

Un hombre identificado como Ángel Medina de 44 años conmovió las redes sociales luego de que se viralizaran las fotos de su currículum el cual hizo a mano para buscar trabajo.

Según se dio a conocer, el hombre, de Hermosillo, Sonora, no sólo perdió recientemente su empleo, también a uno de sus hijos.

Sin dinero para las copias y con mucha urgencia económica, el señor decidió hacer sus currículums a mano y pegarlos por la ciudad.

En su hoja de vida destacaba su experiencia en el rancho con el manejo de ganado.

Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios”.

Con un poco de vergüenza, decidió pegar las hojas en varios espacios públicos muy concurridos.

Para su sorpresa, no tardó mucho para que su teléfono comenzara a sonar.

De acuerdo con El Imparcial, recibió más de 30 ofertas de trabajo e incluso lo llamaron desde Guadalajara Jalisco para ofrecerle un empleo bien pagado.

Voy a trabajar con un señor en una palapa que está para San Pedro, allá me voy a quedar y voy a cuidar el negocio, y está bien porque la verdad me urgía conseguir trabajo, porque mi hijo estudia y trabaja pero como ahorita no hay trabajo pues ahí está en la casa y uno pues tiene que salir a buscar”, dijo.

Por fortuna su búsqueda fue favorable y ahora el hombre ya cuenta con empleo.

Lo que yo quería era trabajar y gracias a Dios ya tengo trabajo”, expresó feliz

Historias como estas nos demuestran que nunca hay que rendirnos ante las adversidades de la vida, ¿no crees?

