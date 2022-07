“Ojalá me amaran más de lo que me odian”: Belinda a mexicanos

MÉXICO.- La cantante Belinda pide a sus fans mexicanos que la amen más de lo que la odian, ya que es el país donde más la han juzgado, según destaca el periodista Gustavo Adolfo Infante en su página web, al retomar una nota que presenta el diario español El País

La intérprete de temas como “Amor a Primera Vista”, “Muriendo Lento” y el clásico “Baile del Sapito”, no olvida a su público mexicano, aunque destaca que la mayor parte del odio que recibe viene de México.

“Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país”, comenta Belinda al diario español.

“Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, agrega.

En los últimos días, la cantante anunció una nueva colaboración con una exclusiva marca de joyas; además, lanzó varios temas, entre ellos “A las 12” que algunos relacionan con la ruptura que sufrió Belinda con el cantante Christian Nodal.

"Ojalá me amaran más de lo que me odian”: #Belinda asegura que la mayor parte del odio que recibe viene de México https://t.co/iCmcK9suke — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) July 19, 2022

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR