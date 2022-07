Desmantela Sedena laboratorios y decomisa 103 Kg de metanfetaminas

La Secretaría de la Defensa Nacional, hace del conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de Cero Impunidad del gobierno federal, los días 20, 21 y 22 de julio de 2022, personal del Ejército Mexicano colaboró con la Guardia Nacional para realizar el aseguramiento de ocho laboratorios clandestinos, dedicados a la elaboración de droga sintética en los estados de Sinaloa y Durango.

Derivado de trabajos de inteligencia del Ejército Mexicano, la coordinación con la Guardia Nacional y el seguimiento de los resultados obtenidos, ambas dependencias constituyeron Bases de Operaciones Interinstitucionales, orientando sus patrullamientos a inmediaciones de los poblados de Las Juntas, Corral Viejo, Arroyo, El Higueral, Santa Ana y Los Cedros en el municipio de Culiacán, Sinaloa y en el poblado de Santa Anita en el municipio de Cosalá, Sinaloa; así como, en la localidad de Jala, municipio de Tamazula, Durango, con la finalidad de inhibir actos ilícitos y seguir localizando laboratorios clandestinos.

Las Bases de Operaciones Interinstitucionales desplegadas obtuvieron los indicios necesarios para ubicar veredas y olores diferentes a lo habitual, coordinando que el personal militar estableciera perímetros de seguridad y el resto de la fuerza procediera a confirmar la localización de laboratorios clandestinos, asegurando lo siguiente:

20 de julio de 2022

Laboratorio No. 1, en el poblado de Jala, municipio de Tamazula, Durango

650 litros de tolueno.

350 litros difenilformamidina. 300 litros de difenilmetano.

250 litros fenilbutironitrilo. 200 litros de dibencilamina. 50 litros de N-etilbencilamina.

50 litros de metanol.

8 quemadodores.

4 reactores de síntesis orgánica

Laboratorio No. 2, en el poblado de las Juntas, municipio de Culiacán, Sinaloa

1.725 kilogramos de sosa cáustica. 800 litros de alcohol metílico.

700 kilogramos de cianuro de sodio.

400 litros de alcohol bencílico. 11 condensadores.

9 reactores de síntesis orgánica.

Laboratorio No. 3, en el poblado de Corral Viejo, municipio de Culiacán, Sinaloa

225 kilogramos de amoniaco.

1 reactor de síntesis orgánica.

21 de julio de 2022

Laboratorio No. 4, en el poblado Arroyo El Higueral, municipio de Culiacán, Sinaloa

2,500 litros de acetona. 4 reactores de síntesis orgánica. 400 kilogramos de sosa cáustica. 2 condensadores.

Laboratorio No. 5, en el poblado Corral Viejo, municipio de Culiacán, Sin.

1,160 litros de ácido clorhídrico. 2 reactores de síntesis orgánica.

Laboratorio No. 6, en el poblado Santa Ana, municipio de Culiacán, Sin.

9 reactores de síntesis orgánica. 3 destiladores.

22 de julio de 2022

Laboratorio No. 7, en el poblado de Los Cedros, municipio de Culiacán, Sinaloa.

600 litros de acetona.

1 reactor de síntesis orgánica.

1 condensador

Laboratorio No. 8, en el poblado de Santa Anita, municipio de Cosalá, Sinaloa

6 reactores de síntesis orgánica.

De igual forma, con base a la información compartida, la Guardia Nacional y el personal militar desplegaron hacia el poblado de carrizalejo, municipio de Culiacán, Sin., con el objeto de localizar un almacén presuntamente empleado para actividades de acopio y trasiego de droga.

Lo antes citado permitió que el personal de las Bases de Operaciones Interinstitucionales ubicaran un predio que correspondía a las características obtenidas, por lo que el Ejército Mexicano implementó un dispositivo de seguridad a inmediaciones del lugar; en tanto que los elementos de la Guardia Nacional solicitaron a la Fiscalía General de la República la expedición de una orden técnica de investigación (cateo) al inmueble en mención, la cual fue 20 Jul. 2022, obteniendo los siguientes resultados:

400 litros de sustancia líquida incolora.

300 mililitros de acido clorhídrico.

189 litros de metanfetamina.

103.8 kilogramosde metanfetamina.

El personal de la Guardia Nacional fungió como primer respondiente para la inhabilitación del material y el aseguramiento de la droga, siendo puesta a disposición de las autoridades competentes para que realicen la confirmación pericial del tipo y cantidad de droga, con lo que se evita que estos lugares sean empleados para la elaboración de drogas sintéticas y las sustancias adictivas afecten la salud y desarrollo integral de la juventud mexicana.

Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Guardia Nacional refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de la población.

