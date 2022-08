Ana Ferro revela cuáles fueron las últimas palabras de Fernando del Solar

MÉXICO.- Fue el pasado 30 de junio cuando inesperadamente se confirmó la muerte del conductor argentino Fernando Cacciamani, mejor conocido solamente como Fernando del Solar, esto luego de atravesar por un cuadro de neumonía que se complico por lo que finalmente el ex esposo de Ingrid Coronado falleció.

A un mes de su fallecimiento es su viuda, Ana Ferro quien reveló cuáles fueron las últimas palabras que dijo el querido conductor de programas como “Venga la Alegría” y “Hoy”.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Fernando del Solar?

Fue en una entrevista para la revista ¡Hola! que la viuda de Fernando del Solar, platicó sobre cómo fueron los últimos momentos de vida de su gran amor.

“Nunca dejó de luchar. Al final, me dijo: ‘Quiero seguir, pero estoy cansado’. Yo digo que su cuerpo se le quedó chico… y se transformó en luz”, dijo Ana para la revista antes mencionada

Días antes de morir, Fernando del Solar estaba atravesando por dos duras situaciones, la primera fue la muerte de su padre que lo puso muy triste y debido a eso sus defensas bajaron por lo que la neumonía que lo atacó fue mortal.

Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de morir

Sin embargo, no fue lo único que lo tenía mal, pues de acuerdo con su viuda Ana Ferro, el argentino estaba en una disputa legal con su ex esposa la también conductora Ingrid Coronado quien lo demandó días antes de la muerte del padre del conductor argentino.

Y es que Fernando del Solar, no estaba de acuerdo con lo que pagaba de colegiatura de sus hijos, los cuales procreó a lado de Ingrid del Solar, pues según Ferro las cuotas eran muy altas como si pagara una universidad.

“Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo. Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad”, dijo Ana Ferro para ¡Hola!

Ana Ferro reveló que antes de morir, Fernando dejó bien asegurados a sus hijos pues en vida el conductor puso a nombre de sus hijos una propiedad (una a cada uno), por si algo le sucedía, no dejarlos desamparados económicamente.

“Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba. La mamá de los chicos cobraba las rentas de estas casas para la manutención de los niños. Ahora que he estado ordenando todos sus documentos, he visto el pago de colegiaturas, del seguro de gastos médicos, de doctores, la lista de útiles, los uniformes, todo lo tenía guardado”, aseguró la viuda de Fernando del Solar

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO