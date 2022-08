Reportan tiroteo en centro comercial de Minnesota

ESTADOS UNIDOS.- Un tiroteo se registró dentro de un centro comercial de condado de Bloomington, Minnesota, en los Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre disparó en varias ocasiones un arma de fuego dentro del Mall of America mientras los clientes y compradores corrían aterrados por el ruido de las detonaciones.

Testigos del tiroteo han difundido algunos videos que muestran a clientes aterrados mientras corren fuera del centro comercial.

Breaking: Mall of America is on lockdown in Bloomington, Minnesota, after reports of a shooting. pic.twitter.com/I7szUMgaCu

En otro de los video se muestra a compradores cargando a sus hijos para salir del lugar.

Shooting at the Mall of America, Minnesota.

Bloomington Police: We are currently working an active incident inside Mall of America on the northwest side. Numerous officers are on scene. pic.twitter.com/vtCti9MCnI

— Shawn (@Gh3ttoAstronaut) August 4, 2022