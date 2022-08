Pareja pone puesto de hot dog y hamburguesas para pagar boda

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una verdadera historia de amor protagonizan Lia Vargas y Denzel, quienes mantienen una relación a distancia y pusieron un negocio de hot dog y hamburguesas para cubrir los gastos de la boda.

De pareja tienen un año y siete meses, se conocieron a través de internet, él vive en los Estados Unidos y ella en el fraccionamiento Arboledas, en Altamira.

“Es nuestro cuarto día, mi prometido tiene dos empleos y le dije que hay que poner un negocio, yo veo que se mata para trabajar y quiero ayudarte a hacer dinero y de ahí surgió la idea”, comentó a La Razón de Tampico, Lia Vargas.

Tienen previsto casarse por la iglesia el próximo año y lo que recauden con la venta de hamburguesas y hot dog no tan solo es para la boda, sino también para la casa donde vivirán.

“Tenemos una fecha, pero es para la boda civil y la boda por la iglesia sería en marzo, tenemos una meta de cuánto se quiere juntar”.

Su historia se ha hecho viral en las redes sociales, tras haber publicado fotografías en la que señala que lo recaudado es para la boda.

“Somos una relación a distancia, él está en Dallas, llevamos un año y seis meses de relación, nos conocimos por medio de internet”.

Agradeció el apoyo de sus amigos y familiares, quienes han sido fieles testigos de su relación a distancia y pese a ello, no ha sido impedimento para planear una vida en pareja.

“Yo quiero juntar una parte y él lo demás, mis amigos me apoyan, también mis papás, nunca pensé en que se haría viral, simplemente dije lo voy a subir para mis amigos, para que me vengan a comprar, los que me conocen saben mi relación con mi prometido”.

Mucha gente conoce a Lia porque les platicó de la relación que mantiene a distancia, les generó mucho interés.

“Nosotros estamos ahorrando para la boda y para nuestra casa, más que nada yo estoy ahorrando y él también, yo quiero vivir en México”.

Denzel también publicó en redes sociales que visita a Lia cada vez que el trabajo se lo permite.

“Amigos, para los que no nos conocen soy el prometido de Lia Vargas, para los que preguntan que dónde está el marido y eso de que me ponga a vender y así, amigos yo trabajo fuera y tanto como yo trabajo mi prometida también, para los que no siguen de tiempo saben que tengo una relación a distancia y que la voy a ver cada que se puede, trabajo mucho para poder ver a mi prometida”.

Los interesados en apoyarlos, pueden comprar hot dog o hamburguesa por la C2, calle Eucalipto, número 6 en el fraccionamiento Arboledas, el servicio es de 8 de la noche hasta las 12:30 horas.

“Hola chicos pues que les digo, mi prometido y yo pusimos un puestecito para poder recaudar para nuestra boda, él tiene un buen trabajo y muchos lo saben , nomas que llegamos a la decisión de poner un negocio pequeño para yo ayudarle con los gastos , entre los 2 mejor”, fue el mensaje publicado por Lia y que se volvió viral.

Por Óscar Figueroa

La Razón