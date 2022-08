Ella es la “sugar mommy” que consiente a su pareja con 400 mil pesos al mes

ESTADOS UNIDOS.- Alrededor del mundo existen todo tipo de relaciones de pareja y existen algunas que, incluso, podrían parecer extrañas para el resto de las personas, sin embargo, tal parece que mientras sea consensuado por ambas partes, y esto ocurra dentro de la legalidad, cualquier muestra de amor es permitida.

Así lo demostró Julie, una TikToker que sorprendió a los usuarios al dar a conocer su historia en esta red social, en donde contó que mantiene una relación con un joven 15 años menor que ella, a quien le asigna mensualmente al menos 400 mil pesos mexicanos para que los use a su antojo.

Julie es una mujer de 45 años y mantiene una relación con un hombre menor que ella, pero esto no representa ningún problema para sí misma, y mucho menos el que la llamen “sugar mommy”, pues en realidad la TikToker cumple con las características de aquellas personas a quienes se les asigna este término.

“Sugar mommy” consiente a su pareja hasta con 20 mil dólares al mes

Julie es una usuaria bastante activa de TikTok, en donde suele compartir con frecuencia videos en donde se le ve junto a su pareja disfrutando momentos de ocio; recientemente confesó que le da cada mes la cantidad de 20 mil dólares para que los gaste en lo que él desee, lo que desató la polémica en internet.

En tono de broma también aseguró en uno de sus clips que esta mensualidad había bajado un poco dado que el joven no limpiaba bien la alberca. Julie declaró con total seguridad que no le teme a las críticas que pueda recibir tras confesar los términos de su relación y reveló que no suele recibir comentarios negativos.

No obstante, también aseguró que incluso si no fuera así en realidad no le importaría ya que ella es feliz junto a su pareja y sigue disfrutando de su vida como su nada.

Cuestionada acerca de si teme que algún día su pareja decida terminar la relación con el objetivo de hallar alguien más joven, Julie aseguró que quien debería estar más preocupado es él de en algún momento ser desplazado por un hombre más joven.

La mujer también indicó que los comentarios respecto al dinero que le da al joven cada mes no le importan ni la perjudican ya que ella está en la posibilidad de darse esos lujos y no duda en seguir haciéndolo.

Mientras que los comentarios que suelen hacerle los usuarios acerca de que su pareja más bien parece su hijo, Julie indicó que no le incomodan ya que los toma como una broma.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO