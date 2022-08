Caso Ayotzinapa está resuelto desde hace años asegura fiscal de Guerrero

MÉXICO.- El exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, será citado por el Ministerio Público de la FGR, para investigar si se cometieron omisiones o se desviaron las investigaciones en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el exfuncionario aseguró que nunca hubo omisiones por su parte y que no es la primera ocasión que lo llaman a declarar por este asunto. “Estimo que no hubo omisiones. Pero recuerdo que no es la primera ocasión en la que me llaman, yo ya declaré en tres ocasiones y acudí a las comisiones legislativas de nivel estatal y federal”, reiteró.

Además pidió que se considere que no es una labor sólo de él, sino que son procesos que siguen las instituciones y que siempre se preocupó por que la labor de la fiscalía “estuviera apegada a derecho en todo momento”.

“Nunca me pidieron desviar las indagatorias”

Sobre las acusaciones que han surgido recientemente, en donde se dice que hubo una reunión en la que participaron diferentes actores políticos, para definir la llamada “Verdad histórica”, Iñaki Blanco negó que fuera cierto.

“Nunca recibí alguna indicación de desviar o inclinar alguna indagatoria, ni de García Harfuch ni de Murillo Karam, ni de nadie”.

Ante un nuevo llamado por parte de la Fiscalía General de la República, el exfuncionario dijo que no tiene ninguna preocupación, “porque mi proceder siempre estuvo apegado a derecho”. Además, argumentó que ha participado en casos como el de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o el Cardenal Posadas Ocampo y nunca se le ha levantado proceso administrativo.

Además, pidió que las autoridades se ocupen en castigar a los responsables. “Lo importantes es castigar a los culpables y no debe permitirse, bajo ninguna circunstancia que se imponga lo político a lo jurídico”, dijo.

“El caso está resuelto hace mucho tiempo”

Iñaki Blanco dijo que las investigaciones que se realizaron en el momento del secuestro de los normalistas, se mantienen vigentes y fueron la base del informe que entregó la Comisión para la verdad del caso Ayotzinapa. “En mi proceso se detuvo a cuatro miembros de Guerreros Unidos. Incluso esas investigaciones ayudaron a encontrar lo que la comisión informó en estos días, por ejemplo la versión de que se separó a los normalistas y fueron llevados a distintos lugares”, abundó.

Por último, dijo que “el caso está resuelto desde hace mucho tiempo”.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO