El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano: Arath de la Torre

MÉXICO.- Arath de la Torre, famoso comediante y conductor del programa Hoy de Televisa, explotó en contra de los haters que lo han criticado por su trabajo en El Retador. Y es que a pesar de que ha tenido buenas imitaciones, algunos usuarios de redes sociales lo han atacado con comentarios en contra. ¿Qué les dijo? Te contamos lo que sabemos.

Fue a través de sus redes sociales, en donde Arath de la Torre respondió a los haters que se lanzaron en su contra tras su participación en el reality show de Televisa que se transmite los domingos por el canal de Las Estrellas. Y es que en su más reciente participación, Arath de la Torre resultó el ganador con su imitación de Luis Miguel.

Por lo anterior, los usuarios de redes sociales se dividieron en cuanto a críticas y señalamientos. Por ello, sin reparo, Arath agradeció a las personas que lo apoyan y arremetió en contra de las personas que lo atacan.

“Oigan muchas gracias a todos los que apoyaron a Luis Miguel en El Retador. Prometo que habrá más sorpresas. Prometo que no me voy a dejar, gracias a los que les han echado porras. Y a los que no, pues que se ardan, son los mismos que están friegue y friegue en las redes de que todo está arreglado, de que es ilegal”, indicó.

¡Bravooo! ???????????????????????? Arath de la Torre recupera su trono de Campeón de Imitación de #ElRetador ???????? ¡Cómo disheeee! pic.twitter.com/Ukn3fR61WM — El Retador (@ElRetadorMxUs) August 22, 2022

En este sentido, Arath de la Torre subrayó que no cabe duda que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano: “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.

Qué lástima. Qué tristeza que les raspe el éxito y a todos mis detractores ahí les va más para que se revuelquen”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO