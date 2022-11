La vez que Piqué confesó que prefería jugar fútbol que tener intimidad con Shakira

Gerard Piqué se retira hoy de la cancha pero no sin antes dejar en claro lo que le pasaba con la cantante, su expareja, Shakira.

En junio de este año, Shakira y Piqué dejaron saber que se habían separado, y si bien ellos no salieron a decir los motivos reales, hace poco se confirmó la relación del futbolista con la estudiante de relaciones públicas, Clara Chía Martí, y suponemos que ésta fue la tercera en discordia.

Antes de la separación, el defensor se presentó en un capítulo del podcast ‘’The Wild Project’’ que es conducido por Jordi Wild y además es filmado, y dijo: ‘’Me gusta ir ahí (al campo del ‘’Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona’’), entrar en el terreno de juego, que te silben, estar calentando y mirar a la gente, y ves esas caras desfiguradas, que te quieren (golpear) y les ríes, y aún se jode más’’ y para completar el comentario, agregó: ‘’Es un placer, no hay nada comparable en el mundo. Es que te diría que ni el sexo”

Ante estos comentarios, el presentador decidió agregar picante a la situación y preguntó: ‘’O sea, ¿prefieres un par de horas con los ‘’pericos’’ (jugadores del Espanyol) que follar?’’, a lo que Gerard Piqué contestó entre resoplos: “Yo creo que sí” y ambos siguieron hablando del tema en tonos de humor y mencionando a la cantante.

En estos días, Spotify cerró contrato con el F.C. Barcelona en el que habilitaba la posibilidad, en realidad era un hecho, de que en las camisetas, deberían portar la publicidad de Shakira en el pecho.

En Twitter no dejaron para la ocasión y crearon la hipótesis de que Piqué no estaría dispuesto a llevar el logo de su ex. Aparte, no creemos que a Clara Chía le gustara la idea.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO