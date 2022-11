Don Elías cumplió 114 años; participó en la Revolución

COLIMA.- Don Elías Álvarez Chávez sabe poco de sí mismo: participó en la Revolución Mexicana, fue campesino y tenía un rancho con caballos hasta que alguien se lo quitó. Eso es lo que las cuidadoras del Asilo de Ancianos de Manzanillo I.A.P. tienen como referencia de uno de los hombres más longevos de México, quien esta semana cumplió 114 años.

Cuando tenía el siglo encima, fue rescatado por el DIF de Colima. Unos años habitó en un albergue de la capital y en el 2015 fue trasladado al asilo de Manzanillo. De su familia no se sabe nada, y aunque el sí sabe que tuvo esposa, no hay más datos de ella.

Hace unos días, las personas y voluntarios que lo cuidan organizaron su festejo, aunque él ya no recuerda cuándo nació. Dice que no le gusta cumplir años. Hasta hace tres años todavía caminaba con bastón y se considera que es un adulto fuerte para la edad que tiene.

María Guadalupe Torres Sánchez, cuidadora de Don Elías, explica:

“Cuando yo llegué, él caminaba y de hecho veía todavía poco, me decía que veía con un ojo todavía. Él se levanta y yo le digo ‘siéntate en tu silla’, él se sienta en su silla. Se mete a bañar. Si yo le digo ‘levántate para acomodarte la ropa’, él se levanta. Hay señores que son de menos edad y ya me cuesta un poquito más trabajo atenderlos, porque de plano ya no se quieren levantar”.

Por su parte, Rosario Iglesias, presidenta del Patronato del Asilo de Ancianos de Manzanillo I.A.P., refiere algunos datos sobre el festejado:

“Fue revolucionario. Él participó en la Revolución Mexicana, nos cuenta idas y venidas de cuando andaba sirviéndole al gobierno. Nos contaba que tenía un rancho que infortunadamente alguien se lo quitó, pero pues ese es Elías: Elías, el ranchero; el campesino; el revolucionario; y el corajudo”.

Además de atenderlo, personal del asilo gestiona la recuperación de todos sus documentos oficiales para poder registrarlo ante el Congreso del Estado como el hombre más longevo de Colima.

Marisa Arroyo, voluntaria del Patronato, abunda:

“Lo único que tenemos es una copia donde viene su clave de elector que es la que nos dice que nació en 1908”.

Según datos del Instituto para la Atención de Adultos en Plenitud, en Colima viven 152 personas de 100 años y más.

CON INFORMACIÓN DE NMAS.COM