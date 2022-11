Hospitalizan al ‘Kompa Yaso’ de emergencia; lo reportan grave

MÉXICO.- La comunicadora Lili Cabañas dio a conocer a través de su programa de YouTube ‘Paparazzamx’, que el popular personaje del ‘Kompa Yaso’, interpretado por Eleazar del Valle, se encuentra grave de salud luego de salir del hospital -por primera vez-para atender un compromiso laboral en Guadalajara.

En la transmisión del programa, la conductora Lili Cabañas explicó la gravedad del estado de salud del comediante y reveló que se encuentra hospitalizado desde hace cinco días en la Ciudad de México tras recorrer varias clínicas hasta que lo recibieron en una unidad del IMSS.

Lili Cabañas reveló que el estado de salud de ‘Kompa Yaso’ es muy grave, por lo que tiene alarmados a sus amigos y familiares:

“Esta noche el querido Eleazar, ‘el Kompa Yaso’, se debate entre la vida y la muerte”, dijo consternada.

Y añadió:

“Traía una fuerte infección en el hígado y riñón, le han tenido que hacer diálisis y él estuvo hospitalizado en un lugar privado… tuvo que ir a Guadalajara a hacer una presentación porque era imposible cancelar y dio el show, regresó a Ciudad de México e intentó entrar a un hospital público importante; lo llevaron a La Raza, no lo admitieron y te quiero decir en qué hospital se encuentra mi querido Kompa Yaso, él está ahorita en el Hospital General de zona #24 en la cama 21”, explicó Lili Cabañas a Carlos Alberto, quien la acompañaba en la transmisión.

Asimismo, Cabañas comentó que amigos y familiares del comediante lo han intentado trasladar a otro lugar, porque no le han dado la atención especializada que él necesita:

“Me han contado que han querido trasladarlo a otro lugar… aunque los tratos para toda la gente que están en estos hospitales digamos que es igual, me decían que al principio no le daban tanta atención y es importante comentar que está bastante delicado”, explicó Cabañas.

Piden ayuda a comunidad artística para Kompa Yaso

Lili Cabañas lanzó un llamado a la comunidad artística y compañeros del comediante para apoyarlo económicamente y poder trasladado a un hospital privado en el que pueda recibir los cuidados especializados que requiere su grave situación.

“La idea es poder organizar un show en beneficio, porque no hay dinero que alcance cuando te encuentras en el hospital. Lo que me compartió esta fuente tan cercana es que la situación de Eleazar es bastante delicada respecto también a las finanzas, entonces sería importante que todo el gremio de la comedia se sume para apoyar al ‘Kompa Yaso’, que en este momento se debate entre la vida y la muerte, porque el diagnóstico es bastante delicado”, externó.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO