Mujer da a luz a cuatro bebés en Nuevo León

NUEVO LEÓN.- Meredid, Mildred, Marcelo y Máximo, son los hermanos que nacieron en el mismo parto el pasado 6 de octubre en Juárez, Nuevo León.

La mamá de los cuatrillizos, María Fernanda Ruiz Ramírez, tuvo un embarazo poco común y junto a su esposo dijo para TELEDIARIO que se encuentran muy contentos y agradecidos por embarazo múltiple.

“Dios sabe por qué hace las cosas, ya teníamos tiempo esperando entonces que llegara este embarazo múltiple x4. Estamos muy contentos y agradecidos con la vida y con Dios, obviamente”.

Los cuatro bebés naciero a las 10:46 horas con apenas un minuto de diferencia cada uno; el niño con más peso registró 1 kilo y 670 gramos.

“Nacieron a las 10:46 de la mañana, se llevan un minuto cada uno, entonces 10:46, 10:47, 10:48, 10:49 que fue la más chiquita, que fue Mildred y pesaron gracias a dios arriba de kilo y medio, dos pesaron 1 kilo 10 gramos, el otro peso 1 kilo 550 y el más grande y larguito, 1 kilo 670”.

La joven de 27 años de edad, habitante del municipio de Juárez, contó que su embarazo múltiple viene de familia, aunque no pensó que fuera a romper récord.

“Fue muy impactante para empezar, algo que nadie creía, sigo sin creer que tengo cuatro bebés. Por parte de mi mamá, hay gemelas, cuates, tengo muchos tíos dobles, primas y sobrinas trillizas, por eso veíamos la posibilidad de que pudiera mi hermano o yo tener dos, pero jamás imaginé que cuatro bebés al mismo tiempo, no”.

Mamá de cinco niños

María Fernanda ahora es mamá de cinco niños, el mayor, Luis Damián tiene 9 años de edad y también se describió “muy contento” con la llegada de sus hermanitos, a pesar de que ahora tendrá que compartir los espacios de su casa.

“La verdad cuando me dijo me sentí nervioso, no sabía que iba a tener tantos por eso me di cuenta y sabía iban a ser muchos porque mi mamá vomitaba mucho tiempo, es normal de una embarazada, ¿no? La verdad es una bendición de Dios, yo quería dos hermanos, pero no puedo creer que enserio me haya duplicado”.

Abuelas felices y agradecidas

Las familia tanto de María Fernanda como de su esposo, han expresado su agradecimiento por la llegada de los cuatrillizos

“Bien agradecidas con dios porque cuatro no es muy común y que al principio dije 4 de la emoción, pero le doy gracias a dios por tan bellas bendiciones que nos mandó”, dijo la abuela paterna Rosa Nelly, Pérez.

“Agradecida con Dios porque es una guerrera mi hija, valiente y salió victoriosa con los cuatro nietos que me dio, bien sanos”, abuela materna, Sonia Ramírez.

Piden padrinos de pañales

Antes de su embarazo, la madre de los cuatrillizos se dedicaba a dar clases de inglés y a ser entrenadora personal, pero ahora ahora que su tiempo es completamente para sus bebés y el hogar, y dado que su esposo es el único sustento de la casa, pidió ayuda a la ciudadanía para quienes desean ayudarlos.

“Si alguien pudiera sumarse, ayudarnos, donarnos, estaríamos agradecidos… Ya sea con pañalitos, ropita, leche”.

Si en Nuevo León desean ayudar a la familia y a los bebés, pueden conmunicarse al teléfono 81 30 89 16 74.

