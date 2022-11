A la alza solicitud de medicamentos en ayuntamiento de Tampico

TAMPICO, TAM.- La ciudadanía acude al ayuntamiento de Tampico para solicitar medicamentos a los regidores debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cuenta con ellos.

La regidora, María de la Luz Mar Estrada indicó que normalmente recibía a 5 personas por semana con una receta médica, pero en lo que va del mes atendió hasta 30 ciudadanos.

“En lo que va del mes se ha disparado mucho la solicitud de medicamento controlado, tanto de la presión como azúcar, nos dicen que hacen filas de casi 2 horas y cuando es su turno les dan dos o tres y las demás no los tienen”.

Así mismo, la gente se queja del mal trato que reciben por parte de las personas en el área de farmacia, quienes groseramente no quieren revisar si hay medicamento o no, hacen que la gente se forme y cuando es su turno se enteran que les hace falta más de la mitad de lo recetado.

“La gente de la farmacia es muy grosera, acude la derechohabiencia y pregunta para no formarse largas horas pero no los dejan, se tienen que formar, la mayoría es mayor de edad y discapacitadas, pero cuando es su turno no les dan ni la mitad de lo que les recetaron”.

La funcionaria, indicó que la demanda pudiera incrementar debido a los frentes fríos, pero se mantiene firme para apoyar a todos quienes lo necesiten.

Por Javier Cortés