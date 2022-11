Danna Paola pagaría 25 mdp por berrinches en conciertos

Danna Paola se encuentra dando varios conciertos de su gira Éxtasis, pero ha cancelado algunos shows. Fue el 22 de octubre en Veracruz y el 4 de noviembre en San Luis Potosí que no se presentó.

Primero argumentó una crisis emocional por tanto trabajo y luego que el evento no estaba listo como ella quería. Incluso, dijo que si los siguientes no quedaban como ella quería, no se presentaría más.

De acuerdo a la revista TV Notas, los empresarios están muy molestos con Danna Paola por todo lo que invirtieron. En caso de que siga con la misma actitud, podrían demandarla por incumplimiento de contrato y exigirían un monto de 25 millones de pesos.

Fue por ello que tras la plática con los empresarios, la también actriz dio su concierto en Guadalajara. Aunque, a decir de los asistentes, quedó a deber. Además, el show duró menos por un accidente de la artista.

Incluso, una persona del staff reveló que el montaje del concierto se hizo de último momento.

Danna es una artista con 21 años de carrera, siempre fue una mujer disciplinada, responsable, consciente, trabajadora y muy perfeccionista, pero de dos años para acá está insoportable y de verdad que da mucha pena que a sus fans y seguidores les haya dado esta presentación tan detestable”, confesó el joven.

Por si fuera poco, la misma fuente dijo que todo ha salido mal por culpa de Danna Paola.

Es algo que nadie se puede explicar, llámale arrogancia, soberbia, prepotencia, antiprofesional, no sé qué decirte; teníamos el tiempo perfecto y preciso para hacer de ‘Éxtasis’ la gira más importante de una cantante mexicana y todo se fue al caño por culpa de Danna”.

Finalmente, reveló que no saben si se cancelará la gira, aunque lo más seguro es que continúe por miedo a ser penalizada.

