Altamira se “salva” de los recortes del Gobierno Federal

La administración de Altamira es la única del sur de Tamaulipas a la que no le han aplicado recortes presupuestales por parte del Gobierno Federal.

Al contrario -dijo- el alcalde Armando Martínez Manríquez, quien aseguró que el municipio ha tenido un crecimiento en el presupuesto.

“No, para nada, al contrario, hemos crecido en presupuesto, arrancamos con una inversión pública de 306 millones de pesos, duplicamos el presupuesto del año pasado y quiero decirles que llevamos 325 millones de pesos, gracias a que el presupuesto se nos ha ido incrementando”.

Afirmó que el incremento en el presupuesto se debe a la eficiencia en la administración pública, principalmente porque ha mejorado la recaudación del impuesto predial y en el cobro del agua.

“Para que te incrementen el presupuesto tienes que tener conceptos importantes en la recaudación del impuesto predial y en la recaudación del cobro del agua y Altamira está siendo ejemplo en eso”.

Anunció que está en análisis incrementar en 500 millones de pesos el presupuesto para obra pública en el 2023, cifra que sería histórica para el municipio.

“Estamos revisando a ver si alcanzamos la cifra histórica de 500 millones de pesos, lo estamos checando y no me quiero adelantar, estimo que sí lo vamos a lograr y no incrementamos ningún impuesto, ni pedimos préstamos”.

Al inaugurar la rehabilitación de la techumbre y barda de la primaria Diana Laura Riojas de la colonia Santa Elena, agregó que el presupuesto para infraestructura educativa será duplicado.

Oscar Figueroa