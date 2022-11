El Tata debió llevar a Carlos Acevedo ¡ptm!

El estratega argentino de la Selección Mexicana de fútbol es uno de los seis directores técnicos que más ganan en el mundial de Qatar 2022. Algo así como 3 millones 583 mil 277 pesos mensuales; 895 mil 819 semanales y/o más claro, 127 mil 975 pesos diarios y el muy canijo no llevó a Carlos Acevedo, portero del Club Santos ¡QPM!

Pero centrémonos en el guardameta Guillermo Ochoa Magaña, el cinco copas, el primer portero mexicano en atajar un penalti en 92 años fuera de una tanda de cobros desde los once pasos, el mejor de la historia por encima de Jorge Campos y Antonio “La Tota” Carbajal, no hay discusión, el que no acepte es un ciego y testarudo “aficionado al fútbol”.

Pero sabe, el partido de México vs Polonia me hizo entender esa famosa frase: “Cada pueblo o nación tiene el gobierno

que se merece”, me dicen, la dijo el político y pensador Joseph de Maistre, aunque hay otra similar: “No es que la gente tenga el Gobierno que se merece, sino que tienen a los gobernantes que se le parecen”, esa fue del novelista André Malraux, y creo que tiene razón. ¿Sabe por qué? La respuesta la tendrá en la siguiente fracción del texto.

Seguramente algunos de ustedes se preguntarán cómo es que Morena ganó la presidencia en 2018, y viene avasallando en todos los cargos politico-electorales, pues claro, todos o bien, casi todos ustedes son, igualitos a Andrés Manuel López Obrador.

Usted así como el presidente es incapaz de reconocer algo bueno, carente de humildad, también como el tabasqueño

es un sábelo todo; un tirano opinando y agrediendo verbalmente sin mirar ni reconocer el esfuerzo y/o sacrificio de los demás.

Ahora tiene sentido lo que dijo André Malraux. Años y años han pasado, y siempre invariablemente siguen denostando el trabajo, dedicación, sacrificio y esfuerzo de Memo Ochoa, un deportista de alto rendimiento que en ocasiones ha sacrificado el confort para elevar su nivel deportivo; le toca por su profesión alejarse de los que ama, ver crecer a sus hijos a la distancia y acompañar a sus familiares y amigos en momentos difíciles vía la tecnología en comunicaciones como lo dejó claro en

la entrevista después del juego donde le atajó un penalti a la estrella polaca Robert Lewandowski, el 9 imparable del Barcelona.

Así como usted que nunca ha reconocido nada a Memo, el mismo Andrés Manuel jamás tendrá un ápice de humildad para decir que los anteriores gobernantes fueron capaces de cimentar las finanzas gubernamentales que le permiten a él regalar tanto dinero y echar andar su andamiaje clientelar. Ni usted ni AMLO reconocen las cosas buenas, no saben ver lo positivo de un proceso, de un proyecto. de una acción como le sucede a don Guillermo Ochoa Magaña, el guardameta que no se achicó contra Lewandowski, como tampoco lo había hecho contra los alemanes en 2018 o ante Neymar JR en Brasil 2014.

Memo Ochoa lleva años en óptimo nivel con resultados favorables y por supuesto, uno que otro error, es humano, de carne y hueso como usted sólo con una diferencia, él está en el mundial, antes y durante toda su carrera con mucho trabajo invisible, gratitud y reconocimiento a sus compañeros y rivales deportivos, y también si esto lo hace feliz con mucha, mucha, pero mucha suerte de portero, pero sabe, para correr con esa fortuna se debe estar cuidando la portería y aquí, ni usted ni yo estamos con los guantes puestos, así que si pretende que las cosas cambien para bien en México comience con usted, reconozca y valore por mínimo que sea el detalle, porque de lo contrario todo va directo al carajo.

En la intimidad… El futuro de México comienza en ti, no en lo que dejó hacer el de enfrente, así que a dar resultados, no que muy felones ¿o tienen miedo?

Por cierto, Tamaulipas va lento.

PD: Sí, el Tata debió llevar a Carlos Acevedo que a mi parecer es y será el heredero de la portería luego de que Memo Ochoa no pueda ir más a un mundial de fútbol.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608