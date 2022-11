Federica Quijano revela las condiciones que pedían a Kabah para presentarse en Qatar

Kabah iba a presentarse en un espectáculo del Fan Fest para apoyar a la Selección Mexicana en su paso por el Mundial de Qatar, pero rechazaron la oferta.

En un comunicado, la agrupación aseguró que no podían presentarse en un país donde la libertad de género y sexoafectiva es truncada.

En entrevista con De Primera Mano, Federica Quijano reveló por qué la agrupación tomó la decisión definitiva de cancelar, pues había varias condiciones de por medio.

Comentó que el comité organizador les pedía ciertas condiciones para efectuar su espectáculo, mismas que no empataban con los valores que ha reflejado la agrupación.

“En nuestros vestuarios teníamos que estar tapados de cuello a pies sin traer ningún tipo de color arcoiris representativo de nada. Teníamos que enviar el setlist de las canciones que íbamos a cantar y de lo que decían las letras. Empiezas a ver esas cosas y dices ‘cómo'”.

Debido a que vieron que algunos artistas se habían negado a participar en eventos relacionados al Mundial por sus condiciones en materia de derechos humanos, decidieron preguntar a sus fanáticos.

Quijano dijo que por la presentación le ofrecían un buen pago a la agrupación, por lo que la decisión fue difícil.

“Cosas que dices: ‘¿en serio no lo voy a tomar?’. No quiero escupirle al cielo en cuestión de trabajo. No soy Shakira ni Dua Lipa que te puedes dar el lujo”.

Puntualizó que no critica a los artistas, como Maluma, que decidieron presentarse en algún espectáculo del Mundial de Qatar.

“Maluma es muy libre, no le ha tocado la época que a nosotros nos tocó de defender lo que hoy es una realidad y la tienen mucho más fácil los artistas de hoy”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR