Lamenta Canaco Altamira apatía de comercios para participar en Buen Fin

La apatía de los comerciantes generó que El Buen Fin no tuviera el éxito esperado en el municipio de Altamira.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Luis Manuel Pinete Gutiérrez detalló que solo participaron 65 comerciantes, cuando la meta era de 100.

“Fue un poco de apatía del comercio, teníamos planes de hacer un recorrido por la calle Hidalgo, pero la gente está sobrecargada para invertir y solo se les pedía más algarabía para este proyecto, pero lamentablemente no se llevó así”, indicó el representante de la Canaco.

Enfatizó que, de las 50 encuestas enviadas a los comercios para conocer los resultados del Buen Fin, solamente 20 las contestaron.

“De las 50 encuestas que enviamos para hacer un monitoreo aquí en Altamira solo nos regresaron 20, es por eso que te repito lo de la apatía de la gente”.

Las pantallas fueron las más vendidas y artículos como zapatos y a decir de Luis Manuel Pinete sí hubo descuentos oportunos.

“Hubo participación de 65 comerciantes de manera oficial, más otros que no entraron de manera oficial, pero estuvieron con promociones. De manera personal compré dos productos y sí tenían descuento”.

Oscar Figueroa/La Razón