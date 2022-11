Mujeres AMPROVIC: 10 años trabajando

“Mujeres juntas, ni difuntas”, estos dichos que ensombrecen las relaciones entre mujeres, más allá de cancelarlos, hay que resignificarlos. Las mujeres juntas llegamos más lejos, las mujeres juntas estamos para realizar grandes proyectos.

Así lo hemos entendido quienes formamos parte de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria, A. C., AMPROVIC; que este 2022, celebra una década de trabajo en la capital de Tamaulipas.

Diez años de promoción de la participación social, diez años de apoyar el desarrollo humano, el trabajo comunitario, el empoderamiento de las mujeres y la formación profesional de mujeres y hombres.

Se dice y parece fácil, la verdad es que fundar una organización de la sociedad civil es todo un reto. No obstante, en 2012, la Mtra. Emilia Vela González, con su experiencia en la fundación de AMPRAC, A. C., en Reynosa, se encargó de sembrar la semilla en Ciudad Victoria, de la cual nació AMPROVIC, A. C.

Su primer Consejo Directivo fue presidido por la Dra. Marcia Garza Robles; seguida del trabajo comprometido de los consejos encabezados por Gellis Quintero, Lidda Delgado, Dora Luz Montoya, Armanda Carrillo, Emilia Vela, Beatriz Aguilar, Daniela Mar y Minerva Cáceres, nuestra actual presidenta.

Durante estos diez años se han llevado a cabo acciones como el programa de becas “Por más y mejores profesionistas”, se firmaron convenios con diferentes instituciones como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de las Mujeres, Instituto Electoral de Tamaulipas, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Red de Mujeres Periodistas, AMPRAC, ASCENRED, universidades como la UAT y La Salle, entre otros. Los convenios signados facilitaron la realización de diversos eventos sobre temas electorales, educativos, desarrollo humano, cuidado de la salud, asesorías jurídicas, derechos humanos, así como eventos culturales y festejos diversos en zonas vulnerable y con personas mayores de la sociedad victorense.

Además, AMPROIVC cuenta con un lugar en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, desde el cual coadyuva en la promoción de los derechos políticos de las mujeres.

Estas tareas son obra del trabajo colaborativo de las presidentas y mujeres comprometidas como Luddy Mora, Becky Barrera, Ale García, Rommy Herrera, Jenny López, Jessi Betancourt, Adriana Alcántara, Nayely Montoya, Silvia Navarro, Angélica Reséndez, Lucero Treviño, Goyita Santos, Magnolia López, Roxana Guerrero, Melisa Narváez, Mariana Alatorre, Gloria Reyna y quien escribe estas líneas, que formamos parte de AMPROVIC.

La dinámica de este trabajo colaborativo es una cualidad interesante; en la asociación se trabaja con un liderazgo horizontal e incluyente, es decir, si bien cierto, está conformada por una estructura encabezada por una presidenta, en muchos proyectos, su función principal ha sido proponer, escuchar propuestas y coordinar, involucrando a todas las asociadas.

Esta afortunada dinámica ha dado larga vida a AMPROVIC, nos ha permitido construir con voluntad, con ese cuidado amoroso entre mujeres, entre hermanas, llamado SORORIDAD, por eso digo: ¡Mujeres juntas, hasta difuntas!

¡Enhorabuena, AMPROVIC!

¡Somos mujeres trabajando! ¡Somos mujeres AMPROVIC!

¿Usted, qué opina?

por Nohemi Argüello Sosa

