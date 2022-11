Asegura Messi que selección argentina está de vuelta

Este sábado Argentina firmó su permanencia en el Mundial de Qatar 2022. Tras la derrota ante Arabia Saudita, el conjunto albiceleste se impuso con 2 goles a cero frente a la Selección Mexicana.

Después de un ‘relajado’ primer tiempo, en el minuto 64 Lionel Messi sumó el primer gol a su equipo, que fue secundado por un tiro de Enzo Fernández hacia el cierre del partido.

El temor de la selección liderada por el delantero del PSG durante la primera parte del juego tenía una razón detrás: si perdían estarían fuera de la Copa del Mundo. Al respecto, Messi confesó que el panorama en la justa de este 26 de noviembre no parecía fácil.

Messi y Argentina vuelven a las ‘andadas

El rosarino reveló en entrevista para TyC Sports que durante el primer tiempo apostaron todos los esfuerzos en la cancha, sin embargo hacia el segundo bloque mantuvieron los ánimos más ecuánimes.

“Era un partido muy complicado. México juega bien, tiene un gran técnico maneja la pelota, el primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad y el segundo tiempo, cuando nos calmamos, empezamos a mover la pelota”, señaló.

Para el albiceleste fue crucial el primer tiro a la cancha del ‘Tri’ ya que les devolvió la confianza y afianzó lo necesario para ‘amarrar’ el triunfo.

“Con el gol volvimos a ser lo que somos. Con el resultado, la euforia, la necesidad… se hizo el partido como se hizo y había que ganar para acomodarnos”, destacó minutos después de finalizar el partido.

¿Qué le pasó a Argentina en el partido vs. Arabia?

Ante los cuestionamientos sobre el resultado del primer juego de la fase de grupos ante Arabia Saudita, Messi hizo alusión a los goles fuera de lugar y a algunos factores que fueron determinantes en su derrota.

“Hay muchos condicionantes en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer mundial, no son excusas pero no salimos como teníamos que salir, así y todo fueron dos jugadas aisladas que nos hacen perder el partido porque tuvimos muchas ocasiones que por centímetros no fueron gol”, comentó el siete veces ganador del Balón de Oro.

