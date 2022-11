Viene nuevo pico de Covid-19, sin casos graves

Con la temporada de frio que se registra es un hecho que en las próximas semanas se pueda registrar un incremento en los casos de COVID-19, pero estos ya no serán en sus formas graves, ni habrán de provocar muchas defunciones.

José Alfredo Rodríguez Trujillo, especialista en salud pública y epidemiólogo, dio a conocer en entrevista con EXPRESO que de manera general ahora se está registrando un incremento en las infecciones respiratorias agudas (IRAS), entre ellas la gripa, infecciones en la garganta, influenza y en ese incremento el SARS-COV2 también tiene esa posibilidad de incremento en los contagios.

Recordó que en la temporada de frio o invierno hay humedad, factor que le conviene o favorece para el desarrollo de los virus, por eso el pronóstico de un incremento en las próximas semanas.

Recordó que tan solo en la pasada semana los casos de COVID-19, subieron a casos de 1 a 2 dígitos, mientras hace días se reportaban de 1 a 5 casos, en la semana hubo reporte de 24 y hasta 30 casos diarios.

Sin embargo aclaró que en los casos de COVID-19 la vacunación ayudará en mucho, ya que los casos no serán graves que requieran hospitalización y “no será una oleada, solo será un pico en el número de casos”.

“Será en formas no graves, pacientes no complicados y los cuadros se van a resolver de manera rápida, no van a ser cuadros prolongados” y la tendencia será en los municipios grandes”.

Es decir en la frontera Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, en el sur Tampico, Madero y Altamira, mientras que en el centro será Victoria, es decir las ciudades de amplia concentración poblacional.

Por eso están cambiando los semáforos epidemiológicos de amarillo a verde en las grandes ciudades, estás siempre han concentrado el 80 por ciento de los casos desde el inicio de la pandemia.

Aseguró que la población no debe tener temor ante las nuevas sub variantes o cepas que están circulando, pese a los nombres tan extravagantes que les han puesto como perro del infierno o pesadilla, son parte de la Ómicron que sigue circulando en Tamaulipas.

“Si hay sub variantes con posibilidad de mayor nivel de transmisión, pero en el caso de estas, que son familia de la Ómicron, as autoridades de salud no han establecido que estén generando in incremento explosivo de contagios o formas graves de COVID-19.

