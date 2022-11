“Me vale ma… siempre voy a defender mi patria”: ‘Canelo’ Álvarez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible de peso supermediano, habló en exclusiva para El Mundial Qué Importa sobre la polémica generada con Lionel Messi en redes sociales, luego de que se filtrara un video en donde el astro argentino tenía la camiseta de la Selección Mexicana en el suelo del vestidor de la Albiceleste tras el partido del pasado sábado en el Mundial que se celebre en Qatar.

El boxeador mexicano fue claro al señalar que le parece una falta de respeto que un símbolo nacional se encontrara en el suelo, a pesar de que otros futbolistas le explicaron el contexto de la situación, él se mantuvo firme en su idea.

El contexto es que a los aficionados sabes que no puedes controlarlos, pueden hacer lo que quieran, tirar la bandera, tirar una playera o lo que sea, eso no lo podemos controlar, pero yo, Saúl Álvarez, que representa a una nación, agarrar una playera o una bandera y pisotearla, pues estamos dando un ejemplo muy feo. Desde que está la playera en el suelo es una falta de respeto”, comentó ‘Canelo’.

La figura actual del boxeo mexicano comentó que no espera una disculpa por parte del ‘10’ de la Albiceleste, sin embargo, aseguró que él es transparente y que defenderá a México ante cualquier situación que no le parezca correcta.

No, no pasa nada, no tengo necesidad de que lo diga (una disculpa de Messi), no espero eso ni lo voy a espera. Lo que yo dije, esa es la persona que yo soy, no ando con rodeos, siempre voy a defender mi patria. Me vale mad… si Messi dice una cosa u otra, mi patria es lo más bonito que tengo”, agregó el monarca tapatío.

Por último, ‘Canelo’ reveló lo que pasaría en caso de llegar a coincidir con Messi en alguna ocasión, ya que en redes sociales el tapatío pareció lanzarle una amenaza al astro argentino cuando lo llegara a ver.

Nada más le diría lo que es, la cag… cab… y asúmelo, pide una disculpa, punto. Y si no pues le pongo una cachetada y ya”, sentenció Saúl Álvarez.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR