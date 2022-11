Denuncian presunto fraude con venta de terrenos en Altamira

Denuncian presunto fraude por parte de un ejidatario en Altamira, al vender 180 terrenos hasta en 60 mil pesos en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos.

El sector se encuentra en disputa desde inicio de mes, cuando representantes de una constructora les notificaron a las familias que son los verdaderos propietarios del lugar.

La residente del lugar Karina Torres, explicó que el ejidatario identificado como Saúl Covarrubias perdió un juicio el 26 de octubre donde ya se le daba el gane a la constructora, pese a ello continúa con el cobro de los predios.

“No es justo porque el día de mañana qué tal si se presentan los verdaderos dueños qué va a pasar con lo que ya pagamos. Muchos ya construimos nuestras casas, no es justo que vengan y nos las quiten”.

La constructora Dabra, les indicó a los residentes de la Ampliación López Mateos que podían quedarse en los terrenos, pero si decidían ejercer alguna acción legal, la empresa ganaría y se quedarían sin predios ni casas, al ser supuestamente la dueña del sitio.

Hay familias que tienen unos ochos años en la colonia y pagaron por el terreno entre 35 y 60 mil pesos, algunas lo hicieron de contado.

“Lo que queremos es el apoyo del presidente para que nos diga qué podemos hacer, porque hay muchas familias que son vulnerables, de escasos recursos que han hecho grandes esfuerzos para tener lo poquito que tiene y no se puede perder”.

EJIDATARIO HACE MÁS COBROS

María del Rosario Ruiz García, relató que Saúl Covarrubias pide un pago de 6 mil pesos por cesión de derechos, que, de no hacerlo, más adelante tendrá un costo más elevado.

“Nuestra duda es que si se supone que hay un problema legal cómo nos va a exigir el pago si según no es el dueño. Tengo entendido que vendió 180 terrenos y les quitó los terrenos y volvió a revender”.

Indicó que la semana pasada el señor Saúl Covarrubias se deslindó porque ya no era el dueño de la superficie donde se asentó la colonia.

“Una constructora llega y dice que son los dueños y hasta ahí estamos bien, mientras que el señor nos está pidiendo los pagos cuando la semana pasada se deslindó y que había perdido el juicio, que ya no es el dueño, entonces de qué se trata”.

A los que han liquidado los predios, el ejidatario solamente les entrega una hoja de cesión de derechos y no una carta posesión, “no puede dar nada porque está en proceso legal donde ya lo declararon que no es el dueño de las tierras”.

CONSTRUCTORA SE PRESENTA COMO DUEÑA

La señora Alejandra Hernández, dio a conocer que el pasado domingo, Saúl Covarrubias y su comité exigieron los pagos de los terrenos, mientras que la constructora se presentó como la propietaria.

“La constructora nos hizo saber que es la dueña, que ganaron el juicio, pero hace 15 días nos dijo el señor que ya no es el dueño, que hiciéramos lo que quisiera”.

Considera que no se puede pedir el cobro de algo de lo que no eres dueño, “hay mucha gente y lo sabe, él lo dijo que no es el dueño”.

“Hubo junta con el señor y su comité y nos están exigiendo los pagos de los terrenos, ese es el problema, yo paré los pagos por lo mismo”.

AYUNTAMIENTO MEDIADOR

El secretario del ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez refirió que la administración local será intermediaria para que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo.

Tiene conocimiento de que hubo un juicio en el que una de las partes (constructora) que ya se les entregó el derecho de la posesión y por otro lado los vecinos manifiestan que han ocupado los predios por más de cinco años.

Adelantó que el objetivo de la administración es mediar para que la compañía obtenga el beneficio que busca y que los residentes hagan la compra.

Óscar Figueroa

La Razón