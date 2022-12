Aumento al salario mínimo será de más de mil pesos al mes: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el aumento al salario mínimo del 20% en 2023 ya es un hecho; dicho aumento será de más de mil pesos al mes.

Durante la conferencia mañanera de hoy 1 de diciembre, AMLO informó que los sectores obrero, empresarial y el gobierno, se pusieron de acuerdo para otorgar un aumento del 20% al salario mínimo.

Con ello, a partir del 1 de enero del 2023, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207, un incremento de mil 52 pesos al mes, lo que beneficiará a 6.4 millones de trabajadores.

De esa manera, el presidente compartió “la buena noticia” a las y los mexicanos, y en compañía de la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como de los representantes obreros y empresariales, detallaron el acuerdo y en qué consiste.

“Ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo, hoy muy temprano se reunieron y hay consenso

Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo.”, AMLO

El @GobiernoMX, empresarios y trabajadores acordaron aumentar 20% el salario mínimo. A partir de enero de 2023 el salario mínimo será de 207.44 pesos al día (1,052 pesos más al mes); en la zona norte alcanzará 312 pesos diarios (1,584 más).Se recupera 90% del poder adquisitivo). pic.twitter.com/PT5Tpe7U4x — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 1, 2022

Aumento del salario mínimo también aplicará en la zona libre de la frontera

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, compartió que el aumento del 20% al salario mínimo también se aplicará en la zona libre la frontera norte.

Con ello, señaló que el aumento del salario mínimo quedará en 312 pesos al día, por lo que el incremento corresponde a cerca de 52 pesos.

De esa manera, se tendrá un aumento de mil 584 pesos mensuales al salario mínimo de los trabajadores del norte del país.

“Informarle que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política, a partir del 1 de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyara a los trabajadores y sus familias”

AMLO asegura que aumento al salario mínimo no se dispara la inflación

Por su parte, AMLO aseguró que antes de establecer el aumento al salario se aseguraron que el porcentaje no disparará la inflación, pues no tendría caso hacer un incremento salarial para que se suban los precios.

Además, subrayó que es una buena noticia con la que 6.4 millones de trabajadores se verán beneficiados, y reiteró que durante su gobierno se ha recuperado el poder adquisitivo que se perdió durante 40 años.

“Con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación, además estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario, que significa destinar un subsidio de más de 300 mil mdp este año para que no aumente el precio de las gasolinas y diesel”, AMLO

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS