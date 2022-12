Construcción se encareció 45%

45% se encarecieron los proyectos de construcción de vivienda

50% aumentaba el número de obras de construcción y remodelación el fin de año

20 empleados llegan a ocuparse para la construcción de una vivienda

El Presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas, Marco Varela Tovar, dijo que en la temporada de fin de año se incrementan hasta un 50% los proyectos de obra de construcción y remodelación de casas habitación, sin embargo, este año el aumento sido mínimo.

“Siempre la última parte del año, el sector requiere de los arquitectos para proyectos de remodelación, ampliación y mantenimiento de inmuebles, en esta ocasión, el año 2022, la dinámica se ha visto muy retrasada, muy lenta, si bien ya comentamos que el incremento de los precios en los productos de materiales de construcción es alto, el ahorro que las familias acostumbraban a gastar en esta etapa del año ha sido muy mínimo”.

El arquitecto reveló que debido a los altos costos de los materiales de construcción las familias han priorizado el gasto, hasta ahora sus ahorros o aguinaldos no han empezado a reactivar el sector de la construcción en la zona sur de Tamaulipas.

“Si bien muchos de los colegas han tenido una dinámica para aminorar algunos costos de la propia generación de los proyectos y de la ejecución de obra, hemos tenido fuertes incrementos y eso ha provocado la baja en el número de proyectos, hay algunos que se quedan en el tintero, solamente en la presentación a los propietarios del terreno pero no en la activación de la obra, y eso conlleva una disminución en el ingreso y generación de empleo de albañilería, carpintería y otros servicios, nos preocupa la ocupación”, reconoció.

Varela Tovar dijo que el incremento en los proyectos de construcción ha tenido una repercusión importante y que ha sido constante durante todo el año, no solamente para el acero y el cemento, incluso la madera para las siembras ha tenido un alza sustancial”

“Tienen un incremento en los proyectos de construcción, en general todos los materiales incluido el acero, el cemento, la madera para la cimbra, los propios servicios que a veces se subcontratan para los mismos armados de acero o colocación de instalaciones para los inmuebles, ha tenido un incremento superior al 35% y llega al 45%”, reconoció.

La baja en los proyectos de construcción y remodelación tiene otros efectos, como la disminución en la generación de empleos para los obreros, quienes normalmente son de un estrato social bajo y esperan el fin de año para tener una oportunidad de empleo.

“En promedio las obras de tipo habitacional emplean hasta 20 personas y se ha disminuido, hay proyectos que ocupan 5 ó 6 personas máximo y estamos tratando de eficientar el número de empleados para agilizar los proyectos de construcción, porque las familias no han empezado a realizar obras, están priorizando otro tipo de gastos y tenemos menos obras este año, hasta un 50% menos”.

El Presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas dijo que en los proyectos empiezan a repuntar desde inicios del mes de noviembre, sin embargo, en el 2022 están manteniendo los números que registraron durante la etapa más difícil de la pandemia.

“Hasta un 50% se incrementan a final de año los proyectos, siempre es un detonante en el ramo de la construcción en años anteriores, pero a partir de la pandemia se ha modificado y en este 2022 ya se esperaba un repunte”, afirmó.

El dirigente de los arquitectos en la zona sur reconoció que la situación económica que impera entre las familias ha provocado que muchos proyectos se queden en el tintero y las familias decidan posponer el inicio de su construcción

“Este año ha sido mínimo casi, podríamos decir que estamos manteniendo el número de los proyectos que se realizaron durante la pandemia, pero ya en este año se ha mantenido durante noviembre ya está entrando diciembre con una baja en el número de proyectos”.

Sobre el desarrollo de proyectos para la construcción de viviendas dijo que la dinámica ha cambiado gracias a la popularización de los proyectos de desarrollo vertical que está generando la construcción de más casa-habitación para Tampico y Madero mientras que en Altamira se concentran los proyectos de vivienda horizontal

“La expectativa de construcción vertical ha ayudado a proyectar la remodelación de inmuebles y que los terrenos te permitan, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, generar proyectos de ampliación de 3 ó 4 niveles, es lo que ha estado teniendo cierto eco para Tampico y Ciudad Madero. En Altamira la incursión de construcción de casa-habitación es el tema que sigue dominando, si bien el POT tiene una dinámica de redensificación en los tres municipios, es más por tradición o costumbre que en Altamira se da más el desarrollo horizontal”, puntualizó.

OMAR REYES

EXPRESO-LA RAZÓN