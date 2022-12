Partiendo de que somos una especie más de los primates; entonces los seres humanos somos la raza animal más evolucionada sobre el planeta tierra, pero desafortunadamente eso no significa que seamos superiores. En México se incrementó un 2.3 por ciento la pobreza al cierre de 2022, y a estas alturas, hay más animales de la especie sostenida sobre dos pies que están sobradamente preocupados por un animal en condición de calle que por el prójimo.

No tengo nada en contra de los perros y gatos, tampoco en contra de quien tiene como mascota un cerdo vietnamita pero no termino de convencerme que el recurso público se destine a inauguración de perreras o centros de atención animal; por más que me esfuerzo no concibo la intensa y vasta energía que le invierten en el rescate y adopción de mascotas dejando en el olvido y abandono a los pobres o personas en condición de calle ¿acaso ellos no ocupan un centro de atención o un plan de rescate y adopción?

Hoy por hoy existen 2 millones 500 mil mexicanos en condición de pobreza, números que proporcionó la Comisión Económica para América Latina, estadísticas que salen a la luz al inicio del quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el hombre que atacó la pandemia con barajitas y decidió dejar libre a Ovidio Guzmán sin querer acabar con la corrupción engendrada desde sus más cercanos familiares.

Pero eso no lo es todo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), informó que, entre el segundo y tercer trimestre de 2022, la pobreza laboral aumentó a nivel nacional, pasó de 38.3 a 40.1 por ciento. Estos son graves problemas económicos que tarde o temprano van a ser tema de conversación en la mesa de tu casa.

Mientras tanto… que se sigan invirtiendo miles de millones de pesos en México para la remodelación de instalaciones en beneficio a la atención de perros y gatos ¡bien por los animales humanos!

En la intimidad… Por cierto a media semana me di una vuelta por Ciudad Madero, platiqué con el personal del Ayuntamiento y me presumió que Adrián Oseguera Kernion les acaba de informar que este mes de diciembre recibirán al 100 por ciento sus aguinaldos, que no van andar paleteando con una parte en 2022 y la otra mitad al inicio de 2023, que eso lo habían venido experimentando recurrentemente pero que se acabó el jineteo de su aguinaldo desde que Adrián Oseguera es el presidente municipal.

Oseguera los tiene tan contentos que me dijeron: “aquí con Adrián pa´donde se jale”… pero yo, ya no quise entrar en detalles.

Por David Ed Castellanos Terán

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608