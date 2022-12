El unicornio azul

Desde hace semanas, CÉSAR AUGUSTO “El truco” VERÁSTEGUI se deslindó de la posibilidad de ser el candidato al Senado en la elección extraordinaria que se realizará el próximo año.

“El Truco” VERÁSTEGUI viene de un desgaste político, económico y social, por lo que asegura que prefiere guardarse para la elección del 24, donde si le interesaría representar al PAN en alguna de las posiciones que estarían en juego.

Sin embargo, CÉSAR AUGUSTO cuando perdió la elección dijo que no le interesaba impugnar el proceso, pero ya vemos que ordenó anteriormente por el ex gobernador y tuvo que hacer tripas el corazón aceptando la contraorden.

El ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA organizó todo el equipo de asesores electorales y legales para impugnar el proceso, le hizo la vida de cuadritos a los morenistas hasta el último minuto.

“El truco” no quería, pero tuvo que aceptar y exigir revisar legalmente el proceso para que se repitiera la elección, cuestión que finalmente no sucedió, pues los magistrados federales establecieron que el triunfo del morenista, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA era irrefutable.

Decíamos que tal vez no quiera ser el candidato, pero tal vez todavía atienda las indicaciones del líder moral de lo que queda del panismo en la entidad.

Sin embargo, quién si levantó la mano para ser el candidato al Senado, es su hermano el diputado federal VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, quien emitió un comunicado donde establece su deseo de ser su unicornio azul.

Hasta el momento, es el único panista que levantó su mano para manifestar su deseo legítimo de ser el candidato, pero de eso a ganar la elección, la diferencia es muy grande.

VICENTE apuesta al hecho de qué si hoy es candidato, piensa que le dejarían repetir en la misma posición en el 24, donde considera que el PAN tiene garantizada una posición como primera mayoría.

Algunos insisten en que el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, pues legalmente no hay nada que se lo impida, pero tampoco existe ningún argumento legal que evite ser detenido en plena campaña. Con o sin candidatura, no se le quita el estigma de prófugo de la justicia.

Otros insisten en ver al diputado LUIS RENÉ “El Cachorro” CANTÚ, lo cual no importaría en la última instancia, el PAN perdería con cualquier candidato.

En el PRI, se anotan dos personajes, uno muy abierto como es el caso del ex diputado local, RAMIRO RAMOS SALINAS, un personaje con mucha experiencia y entusiasmo, pero para su desgracia las estructuras se encuentran muy desgastadas. Su aspiración es compartida por ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Ya se dio el descarte de su líder estatal, EDGAR MELHEM SALINAS, quien asegura que dejará ese espacio para alguno de los cuadros que permanecen fiel a la causa.

En Morena, ya la historia está muy definida con las precandidaturas del alcalde con licencia de Matamoros, MARIO “La Borrega” LÓPEZ; el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS; el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y el ex coordinador de los delegados federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

Por cierto, el JR está convencido de que ser cuñado del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA le hace demasiado daño a sus aspiraciones presentes y futuras.

Las convocatorias de Morena y PAN ya están listas, sólo falta la del PRI, pero esta es una elección que no levanta pasiones, sólo hay morbo para saber quiénes serán los sacrificados.

Por Juan Antonio Montoya Báez

