Mueren cerca de 14 personas en un río de Sudáfrica durante bautizo

SUDÁFRICA.- Un día de júbilo para creyentes terminó en una tragedia, pues cuando alrededor de 33 personas se bautizaban el en río Jukskei, ubicado en Johannesburgo, capital de Sudáfrica, se desató una tormenta, la cual provocó la crecida del nivel del agua y la fuerza de la misma terminó arrastrando a 15 de los fieles que participaban en la ceremonia religiosa. Los hechos ocurrieron el sábado 3 de diciembre, ese mismo día se lograron recuperar dos cuerpos.

Al haber 13 personas desaparecidas, se comenzaron las labores de búsqueda por parte de las autoridades sudafricanas, durante las labores se localizó a una persona con vida, quien ya está recibiendo tratamiento médico, pero lamentablemente otros no corrieron con la misma suerte, pues este domingo se recuperaron 12 cuerpos, con los que suman 14 víctima mortales por estos hechos, informó Robert Mulaudzi, portavoz de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés).

Mulaudzi agregó que por este días las labores de búsqueda fueron suspendidas, se reanudarán mañana y se revisarán otros lugares que no se han explorado al momento, por lo que el número de muertos podría aumentar.

“Hay algunas áreas que aún tenemos que explorar, lo que quizás añadirá muertos”, indicó el portavoz.

En tanto, las unidades de rescate -integradas por elementos de la Policía y del EMS- estaban interrogando a los sobrevivientes para determinar exactamente cuánta gente está desaparecida.

Sobre el peligro que entraña realizar este tipo de ceremonias, Robert Mulaudzi dijo que las autoridades varias veces han advertido a la población sobre los riesgos de hacerlas en el río. Agregó que han recibido mucha lluvia en los últimos tres meses en la ciudad de Johannesburgo , por lo que los ríos están llenos, entrañando un peligro para los creyentes que realizan rituales en ellos.

“Nuestro mensaje para ellos es tener suma cautela cuando realicen este tipo de rituales”, dijo en rueda de prensa.

Muchas congregaciones realizan rituales como bautismos y purificaciones en el río Jukskei, adyacente a barrios como Alexandra en el este de Johannesburgo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO / IMAGEN @CityofJoburgEMS

WATCH | The video of how it probably started at the Jukskei river, Alexandra, Gauteng, where more than 10 people were swept away while being baptised.

It's confirmed now a total number of fourteen bodies have been retrieved after 33 Masowe churchgoers from Alexandra who went pic.twitter.com/OjLLLEcoIx

— MDN NEWS (@MDNnewss) December 5, 2022