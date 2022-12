“Ya no está Calderón”: AMLO al rechazar alza de inseguridad en Zacatecas

Sobre el asesinato del juez de control, Roberto Elías Martínez, en un fraccionamiento de Guadalupe, Zacatecas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que siguen diversas líneas de investigación respecto a los asuntos que llevaba en su quehacer oficial y también la parte personal.

Dijo que coadyuvan con las autoridades del estado que de inicio abrieron la carpeta de investigación sobre el homicidio y las posibles causas, entre ellas una declaración que habría hecho sobre unos asesinatos en su colonia, en su papel de ciudadano, que no estarían vinculados con su labor de impartidor de justicia.

“Está revisándose las cámaras de videovigilancia, revisión técnica de la telefonía, las imágenes donde quedaron registrados los lamentables acontecimientos, en donde quedó herida esta víctima dentro de su vehículo.

“Se está haciendo, como dijo el presidente, el seguimiento a diferentes líneas de investigación y la investigación está a cargo de la fiscalía estatal”, dijo.

En la conferencia mañanera, la funcionaria se refirió al intento de motín y fuga en el penal de Cieneguillas informó que la Guardia Nacional apoya a los responsables del sistema penitenciario en el traslado de reos de alta peligrosidad a otros penales y en situaciones de riesgo, como fue el caso este fin de semana.

“Efectivamente, no se llevó a cabo ninguna evasión debido a que las autoridades estatales y federales acudieron al apoyo que pedía y no hubo ningún preso, ningún reo evadido, pero si hubo dentro una evasión interna. Hubo unos cuantos heridos, pero no pérdidas de vidas que lamentar”, dijo.

Recordó que desde 2021 se han venido haciendo estos traslados de reos. Por ejemplo, en marzo pasado se llevó a 99 sujetos que integraban diversos grupos criminales, a penales federales y más recientemente, el 9 de noviembre, a 127 internos de Cieneguillas y Fresnillo; dos semanas después, el 26 de noviembre a 24 mujeres a un penal de Morelos.

En este sentido, la secretaria Rosa Icela Rodríguez adelantó un nuevo traslado de quienes protagonizaron el intento de motín y fuga en un operativo en conjunto con autoridades estatales.

Sobre esto mismo, el presidente López Obrador rechazó que durante estos últimos meses del gobierno de David Monreal se fortalecieron los grupos del crimen organizado en Zacatecas.

No, porque ya no está Calderón ni Rosa Icela es García Luna. Nada más por eso”, aseveró.

