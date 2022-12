Avanza exploración en Tampico-Mizantla

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó ayer la perforación del pozo exploratorio Zapotalillo-201EXP en la cuenca de Tampico-Misantla, así como cambios en la exploración que hacen en la zona del Campo Ébano.

La solicitud de autorización de perforación se realizó el 27 de octubre pasado y ayer se aprobó la realización de pozo exploratorio de nuevo yacimiento para la búsqueda de aceite ligero con una profundidad de 2 mil 555 metros y se prevé un plazo de 79 días para su construcción, 59 días para la perforación y 20 días para la terminación con un recurso prospectivo de 4.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

La perforación del pozo terrestre Zapotalillo-201EXP está contemplado en el escenario base del plan de exploración vigente aprobado por la CNH mediante la resolución CNH.E.34.006/2022 correspondiente a la asignación AE-0386-4M-Miajuapán y el objetivo es encontrar aceite ligero.

Al no encontrarse factores de riesgo alto la Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión consideró “Técnicamente adecuada la perforación del Pozo Exploratorio Terrestre Zapotalillo-201EXP, dado que no se observaron elementos geológicos, operacionales y de Integridad del Pozo o de cumplimiento a la Normativa aplicable en la materia, que limiten o impidan su perforación”, por lo que por unanimidad lo aprobó el Consejo de la CNH, encabezado por la comisionada Alma América Porres Luna.

En la misma sesión se realizó la aprobación para la solicitud del programa de transmisión del pozo Ébano-300EXP, presentada por el operador “DS Servicios Petroleros SA de CV”

Asociado al contrato

La solicitud se suspendió debido a que tenía autorizada el programa de evaluación, la cual fue autorizada por este órgano la semana pasada, la ubicación del pozo está en la convergencia de los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, en las colindancias con el Campo Pánuco y Campo Altamira, con una extensión de 1,569 kilómetros cuadrados.

El programa de transición pretende recuperar un volumen de 43 mil 387 barriles de aceite negro pesado y 2.9 millones de pies cúbicos de gas, en un periodo de noviembre del 2022 a octubre de 2024, sin embargo, el proyecto no contempla nuevas inversiones y sólo tiene un esquema de gastos de operación por 660 mil dólares, lo que son cerca de 13 millones de pesos.

Omar Reyes

Expreso-La Razón